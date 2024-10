Archiva Group parla di Intelligenza, non solo Artificiale

L’intelligenza oggi, non solo quella artificiale, deve creare opportunità, conoscenza consapevolezza e generare valore per tutti. Solo in questo modo è possibile rendere a prova di futuro e spingere in avanti le tre importanti direttrici che governano il nostro presente, ovvero le imprese, la società e l’uomo. Questo è il messaggio chiave che emerge da Change Up, l’importante evento annuale dedicato alla business community di Archiva Group, azienda che sviluppa servizi digitali in outsourcing e per la consulenza specializzata in transizione digitale.

I protagonisti di Change Up

Con il patrocinio di ANDAF sezione Lombardia, UNINFO e Comune di Milano, Change Up è stato supportato dagli sponsor Wolters Kluwer, Emburse Captio, Omnys, Whuert Phoneix e Laborability.

Change Up si è svolto a Milano e ha visto la partecipazione di oltre 300 decisori aziendali. Durante la sessione plenaria si sono alternati, sotto la guida della conduttrice Lavina Spingardi di Sky TG24, personaggi di assoluto spessore come Paolo Mieli, Domenico Impelliccieri (Head of FastCloud ICT & SAP Services di Fastweb), Carla Masperi (AD SAP Italia), Giorgia Molajoni (Chief Technology and Communication Officer at Plenitude), Layla Pavone (Head of Innovation technology and digital transformation Board Comune di Milano) Walter Riviera (AI Technical Leader EMEA Intel Corporation) e Benedetto Santacroce (Avvocato Tributarista, Docente e firma de Il Sole 24 Ore).

Il nome scelto per l’evento Change Up, giunto alla sua seconda edizione, significa letteralmente cambiare marcia ed è un invito all’azione in un mondo che accelera il cambiamento. Cambiare marcia è un’azione indispensabile quando la velocità aumenta e il motore rischia di lavorare troppo. Non sempre di più o più veloce è meglio, anzi quasi mai. Serve tempo per cambiare, per capire la direzione da prendere e quali forze sono in gioco.

Le Xperience di Archiva Group

In seguito alla sessione plenaria, Change Up ha proposto 7 Xperience, con interventi verticali sui temi chiave di Archiva Group:

HR Drive to change: a cura di Frida Mura di Archiva Group. Un viaggio tra persone, processi e tecnologie per raccontare casi reali di applicazioni tecnologiche ai processi HR. La sessione ha approfondito AI, Digital Workflow, Travel Platform e l'esperienza dei clienti nella gestione della risorsa più importante, l'uomo;

AI & Tech for Procure: a cura di Carlo Vismara di Archiva Group, ha presentato casi applicativi di AI, Digital Workflow, e Stakeholder Platforms applicati ai processi di acquisto e alla gestione dei fornitori. Dall'on-boarding dei flussi informativi sino alla gestione full digital dei processi di generazione e approvazione documentale;

International e-Invoicing: con il supporto dello studio Santacroce e degli esperti Archiva. Una visione della fatturazione internazionale che anticipa la corsa di tutti i paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Spagna e Francia. L'obiettivo è stato comprendere i futuri assetti per iniziare un percorso di transizione senza sorprese;

Requiro: tutte le novità: l'Innovation team di Archiva ha illustrato tutte le novità di Requiro, la suite di applicazioni by Archiva Group, che permette di gestire i processi collaborativi, l'integrazione multicanale dei flussi informativi e l'archivio digitale da un unico ambiente di lavoro. Requiro è un ambiente in continua evoluzione, nativamente integrato al sistema di conservazione Archiva Group per la massima compliance dei flussi informativi;

Integration in SAP S/4HANA: a cura di Moreno Ferri con i colleghi del team SAP Archiva Group. La sessione ha mostrato le soluzioni certificate SAP che permettono di sfruttare i migliori servizi Archiva di fatturazione domestica e internazionale, di archiviazione digitale e conservazione a norma, direttamente in ambiente SAP, con approfondimenti su processi doganali e controlli incrociati su cassetto fiscale;

Sustainability: a cura di Stefania Farinella di Archiva Group. L'intervento ha esplorato la normativa che ha istituito il Registro Elettronico per la Tracciabilità dei Rifiuti. Una rivoluzione "paperless" fortemente voluta dall'Europa che impatta già da dicembre 2024 tutte le aziende produttrici di rifiuti industriali e artigianali con più di 50 dipendenti. Le soluzioni Archiva Group sono già disponibili, ma è fondamentale comprendere il processo e il perimetro di rischio nei confronti del Ministero dell'Ambiente, titolare del nuovo portale telematico

Digital Contract Era: a cura di Andrea Gallo di Maxwell (part of Archiva Group). L'Xperience ha affrontato il viaggio tra compliance e digitalizzazione di processo. Ovvero, come passare a una gestione dei contratti completamente "paperless", dalla generazione all'approvazione sino all'invio, con l'obiettivo di rispettare la normativa

Dichiarazioni

“Change Up rappresenta un non luogo, ovvero la nostra aspirazione ideale. Change Up è uno stimolo per tutta la comunità di Archiva Group, un invito a porsi sempre obiettivi elevati non abbandonando mai la strada di un cambiamento possibile e necessario. Per le aziende, i clienti e i partner, Change Up è un momento di arricchimento, condivisione e dialogo. Un appuntamento annuale dove vogliamo regalare uno sguardo privilegiato e positivo verso il domani. Poter organizzare un evento che abbraccia tematiche non solo di business, ma anche sociali, geopolitiche, ambientali e giuslavoriste, solo per citarne alcune, è segno dell’evoluzione e della maturità stessa di Archiva Group sostenuta da un piano industriale che sta mostrando risultati positivi sotto ogni punto di vista”, afferma Loris Marchiori, Corporate Communication Director di Archiva Group.