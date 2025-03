AskMeDesk potenzia la gestione dei processi aziendali

Aruba, provider italiano di servizi cloud, data center, hosting, e-mail, registrazione domini e PEC, e Lascaux, software house specializzata nello sviluppo di soluzioni IT personalizzate e nella guida di processi di trasformazione digitale, annunciano una nuova partnership per l’erogazione della piattaforma AskMeDesk.

Grazie a questa collaborazione, la soluzione AskMeDesk, sviluppata da Lascaux, sarà erogata attraverso i data center proprietari di Aruba in modalità SaaS, offrendo alle aziende un’unica piattaforma per la gestione e il monitoraggio dei processi aziendali in modo sicuro ed efficiente.

Caratteristiche di AskMeDesk

AskMeDesk è una piattaforma avanzata di Workflow & Service Management progettata per ottimizzare e digitalizzare i processi aziendali. Attraverso dashboard interattive, permette di classificare, tracciare e monitorare ogni attività, assicurando un controllo efficace e una gestione strutturata delle richieste. La piattaforma consente di dematerializzare completamente i processi aziendali, ottimizzando i flussi di lavoro e riducendo i colli di bottiglia.

La piattaforma, accessibile anche tramite app in mobilità, riduce i tempi di gestione e accelera la risoluzione delle problematiche operative, supportando le aziende nel rispetto delle scadenze grazie a un’agenda integrata con notifiche personalizzabili. In questo modo gli utenti possono ricevere aggiornamenti in tempo reale sullo stato delle richieste e beneficiare di un elevato grado di integrabilità con i principali sistemi CRM ed ERP.

Il ruolo di Aruba e Lascaux nella partnership

Grazie a questa partnership, Aruba e Lascaux offrono un servizio integrato che accompagna le aziende in ogni fase, dall’implementazione alla gestione quotidiana di AskMeDesk. Aruba mette a disposizione la sua infrastruttura cloud, garantendo elevati standard di sicurezza e affidabilità, mentre Lascaux fornisce il know-how applicativo per ottimizzare i processi aziendali. Il percorso inizia con un’analisi preliminare, che permette di individuare le configurazioni più adatte alle esigenze del cliente e di definire il grado di personalizzazione della soluzione. Segue una fase di startup, durante la quale viene attivata l’istanza della piattaforma e configurata in base alle necessità specifiche dell’azienda.

Dichiarazioni

Francesco Fontana, Enterprise Marketing and Alliance Director di Aruba, ha dichiarato: “Grazie a questa partnership con Lascaux, Aruba conferma il proprio impegno nel fornire alle aziende strumenti digitali avanzati che favoriscano l’efficienza e la trasformazione digitale. Supportiamo i nostri clienti nell’evoluzione dei loro processi di business, offrendo soluzioni che rispondano alle loro esigenze di crescita e innovazione. L’erogazione di AskMeDesk attraverso la nostra infrastruttura proprietaria garantisce sicurezza, affidabilità e un elevato livello di performance, grazie anche alla scelta di un partner affidabile come Lascaux”.

Giuseppe Bistoni, CEO di Lascaux, ha aggiunto: “Questa partnership è l’incontro perfetto tra due eccellenze italiane: Lascaux, con il suo know-how applicativo, e Aruba, con la sua solida infrastruttura tecnologica. Grazie alla suite AskMe.It – in particolare AskMeDesk – le aziende possono digitalizzare e ottimizzare ogni fase operativa, supportate da un’infrastruttura affidabile e all’avanguardia. Unendo le nostre competenze, offriamo alle aziende una soluzione avanzata, sicura e interamente italiana per la gestione dei processi aziendali. Un passo avanti per l’evoluzione digitale Made in Italy”.