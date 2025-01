Axiante: come vincere le sfide del 2025

Lo scenario globale diventa sempre più complesso e tenere il passo con le innovazioni tecnologiche non è sempre facile. Cosa aspettarsi per il 2025? Quali saranno i principali trend e le principali sfide per gli operatori del settore? Come evolverà ulteriormente l’intelligenza artificiale?

Axiante, nel suo ruolo di Business Innovation Integrator, affianca le imprese per rimanere competitive nel nuovo scenario.

In questa videointervista, Romeo Scaccabarozzi, amministratore delegato della società, fa il punto su cosa dobbiamo aspettarci per il nuovo anno e su come prepararsi per non farsi cogliere impreparati.