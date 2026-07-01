Backup e Data Protection: Veeam celebra dieci anni da Leader secondo Gartner

Veeam Software, la Data and AI Trust Company, è stata posizionata da Gartner nel Quadrante dei Leader del Gartner Magic Quadrant 2026 per le piattaforme di Backup & Data Protection. Si tratta della decima volta consecutiva che Veeam viene nominata Leader. Per la settima volta consecutiva, inoltre, Veeam è stata posizionata al primo posto per la Ability to Execute.

Veeam offre un livello unificato di fiducia (trust layer) che collega dati, identità, accessi e resilienza, consentendo alle aziende di operare in sicurezza nell’era degli agenti AI, in cui la sicurezza parte dai dati. Questa fiducia è fondamentale e combina resilienza operativa e resilienza cyber con la capacità di comprendere, proteggere e governare i dati sia negli ambienti di produzione sia in quelli di backup, consentendo alle organizzazioni di ridurre il rischio e ripristinare con fiducia ciò che conta di più.

“Gli approcci tradizionali alla resilienza sono stati sviluppati pensando agli esseri umani, ma oggi gli agenti portano l’AI direttamente sui dati alla velocità delle macchine, il che significa che il punto di controllo della sicurezza per la vostra organizzazione è ora il dato stesso”, ha dichiarato Anand Eswaran, Chief Executive Officer (CEO) di Veeam. “Avere fiducia in questi dati significa andare oltre la capacità di eseguire il backup e il ripristino dei dati rapidamente e con sicurezza. Dobbiamo comprendere tutti i nostri dati, sia strutturati sia non strutturati, sapere chi ha accesso ai dati e come vengono utilizzati. Veeam è la prima piattaforma di fiducia a unificare sicurezza dei dati, privacy, conformità, governance e resilienza, consentendo alle organizzazioni di accelerare in sicurezza l’adozione dell’AI alla massima velocità, senza alcun rischio. Questo nuovo livello di Data and AI Trust consente alle aziende di operare in modo sicuro e con fiducia nell’era degli agenti AI.”

Il più recente riconoscimento di Gartner arriva dopo un periodo di innovazione senza precedenti per Veeam, che include l’acquisizione di Securiti AI e continui investimenti in funzionalità progettate per aiutare le organizzazioni a comprendere, governare e ripristinare i dati utilizzati negli ambienti di produzione e di backup. Tra le recenti novità di prodotto figurano:

Integrazione di Securiti AI con Veeam : Veeam integra ora il DataAI Command Graph , introducendo funzionalità di data security posture management (DSPM) e classificazione dei dati sia nei dati live sia nei dati di backup. Veeam ritiene che questo consenta policy più precise, rafforzi la conformità e supporti un ripristino prioritizzato e accurato, permettendo alle organizzazioni di ripristinare per primi i dati più sensibili durante un incidente.

: Veeam integra ora il , introducendo funzionalità di data security posture management (DSPM) e classificazione dei dati sia nei dati live sia nei dati di backup. Veeam ritiene che questo consenta policy più precise, rafforzi la conformità e supporti un ripristino prioritizzato e accurato, permettendo alle organizzazioni di ripristinare per primi i dati più sensibili durante un incidente. Servizi di Cyber Extortion e Incident Response : Coveware by Veeam offre servizi di preparazione contro le estorsioni informatiche e risposta agli incidenti 24/7/365 con un SLA di 15 minuti, includendo triage forense, negoziazione con gli attori delle minacce, assistenza alla decrittazione, gestione end-to-end degli incidenti ed esercitazioni tabletop specifiche per il ransomware.

: Coveware by Veeam offre servizi di preparazione contro le estorsioni informatiche e risposta agli incidenti 24/7/365 con un SLA di 15 minuti, includendo triage forense, negoziazione con gli attori delle minacce, assistenza alla decrittazione, gestione end-to-end degli incidenti ed esercitazioni tabletop specifiche per il ransomware. Software Appliance Linux: La Veeam Software Appliance è un server di backup Linux preconfigurato che elimina la necessità di un sistema operativo Windows. È fornito con configurazioni di sicurezza avanzate in conformità agli standard DISA Security Technical Implementation Guides (STIG) e include funzionalità di sicurezza integrate come l’autenticazione a più fattori e lo storage immutabile.

Gli agenti AI si stanno muovendo più velocemente della capacità di molte organizzazioni di governare, proteggere e ripristinare i dati che utilizzano. Veeam ritiene che questo crescente divario di fiducia aumenti il rischio operativo, finanziario e cyber. Veeam sta costruendo un livello di Data and AI Trust per aiutare le organizzazioni a comprendere i propri dati, applicare controlli appropriati e ripristinarli in modo sicuro e prioritizzato, quando è più importante.

Con oltre 550.000 clienti in più di 150 Paesi, inclusa quasi l’80% delle aziende Fortune 500, e un ARR superiore ai 2 miliardi di dollari, Veeam sta aiutando le aziende a trasformare la resilienza in risultati misurabili. La validazione da parte dei clienti continua a essere confermata: Veeam è stata nominata Customers’ Choice nel Gartner® Peer Insights™ “Voice of the Customer”: Backup and Data Protection Platforms 2026, con una valutazione complessiva di 4,8 su 5 e una disponibilità a raccomandare del 98% a marzo 2026.

I report Magic Quadrant sono il risultato di una rigorosa attività di ricerca basata sui fatti in mercati specifici e offrono una visione ampia delle posizioni relative dei fornitori nei mercati caratterizzati da una forte crescita e da una chiara differenziazione tra i provider. I fornitori vengono posizionati in quattro quadranti: Leader, Challengers, Visionaries e Niche Players. La ricerca consente alle organizzazioni di ottenere il massimo dall’analisi di mercato, in linea con le proprie specifiche esigenze di business e tecnologiche.