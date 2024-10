BCC Innovation Festival: alla ricerca di startup innovative. Reti c’è

Le PMI e le nuove realtà innovative sono il motore rombante del nostro sistema economico. Per rimanere competitivi è essenziale investire e accelerare in queste realtà ad alto tasso tecnologico. Tra i player che credono nel potenziale di PMI e startup innovative c’è Reti, impresa operante nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration, B Corp e società benefit quotata su Euronext Growth Milan, per il terzo anno consecutivo è partner del BCC Innovation Festival, l’iniziativa organizzata e promossa dalle Banche del Gruppo BCC Iccrea con l’obiettivo di individuare idee imprenditoriali di startup e PMI innovative e accompagnarle in un percorso di crescita e posizionamento sul mercato.

Anche gli studenti vengono premiati al BCC Innovation Festival 2024

Oltre ai progetti imprenditoriali, collegati all’ambito IT e coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030, questa edizione premia anche gli studenti meritevoli, selezionati dalle Università e dai Partner di riferimento del BCC Innovation Festival, con borse di studio e un percorso di formazione dedicato presso le organizzazioni aderenti all’iniziativa.

Nel contesto della manifestazione, Reti ha confermato il proprio ruolo di incubatore e acceleratore, offrendo la possibilità alle startup vincitrici del BCC Innovation Festival di usufruire delle competenze dei propri professionisti e degli spazi del Campus Tecnologico dell’azienda. Alle giovani imprese sarà data così la possibilità di attingere a risorse tecnologiche, artistiche e progettuali della società, oltre a entrare a far parte di un network di professionisti e organizzazioni orientato alla crescita e alla condivisione di conoscenze.

I progetti vincitori

Per questa terza edizione, sono stati individuati e selezionati dal Comitato Scientifico dell’Innovation Festival BCC 14 progetti che spaziano in settori diversi, dall’energia pulita e la domotica, alla lotta al cambiamento climatico. Con il supporto dei partner d’eccezione e la consulenza del Comitato Scientifico, i referenti dei progetti selezionati hanno presentato le proprie idee in occasione del Festival Day 2024, venerdì 20 settembre. Ad aggiudicarsi la vittoria tra le PMI innovative sono state ‘Rosso’, ‘Koalisation’, ‘Biotitan Nanotechnologies’, ‘Zerow’, ‘Handy Signs’, ‘Farm Animal Trade’ e ‘Forlì FC’.

Le startup vincitrici del BCC Innovation Festival inizieranno ora una fase di confronto con i partner selezionati dal Gruppo BCC Iccrea, tra cui Reti, e avranno accesso ad Accademy di formazione, servizi di accompagnamento nello sviluppo dell’idea e di consolidamento dei loro piani di crescita.

“Siamo estremamente orgogliosi di aderire al BCC Innovation Festival per il terzo anno consecutivo. Il legame con questa iniziativa è ormai consolidato: abbiamo infatti fornito il nostro supporto a tutte le edizioni della manifestazione, a conferma dell’interesse della nostra azienda per la valorizzazione del talento, l’innovazione, e la condivisione della conoscenza”, ha dichiarato Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti. “Il Festival, che quest’anno premia anche gli studenti meritevoli insieme alle startup più dirompenti, si sposa perfettamente con Reti e il suo Campus, fucina in cui innovazione e attenzione alle persone si fondono in un ambiente immerso nell’arte e nella natura, e che promuove la creatività, la sostenibilità, l’interazione e lo scambio di idee. All’interno della nostra azienda, i vincitori del Festival possono trovare le competenze e le sinergie necessarie per nutrire e far prosperare le proprie idee”.

Tra gli elementi distintivi di Reti, c’è il Campus Tecnologico: laboratorio interno di innovazione e ricerca suddiviso in sei Centri di Competenza (Cloud, Business Intelligence, Artificial Intelligence, Managed Service Provider, Security & Identity, Business Consulting). Si tratta di uno spazio fortemente innovativo, inclusivo e sostenibile, oltre ad essere fonte di grande ispirazione.

Dichiarazioni

Andrea Coppini, Responsabile Divisione Digital Innovation & Multichannel Gruppo BCC Iccrea, ha commentato: “Il BCC Innovation Festival è arrivato alla terza edizione: un lungo cammino che ha ricevuto, dal territorio e grazie all’impegno delle BCC, oltre 500 progetti di innovazione su tutti i principali ambiti: finanza, ambiente, agritech, marketing e tanto altro. La nostra è un’iniziativa che inoltre aggrega in un unico ecosistema diverse realtà, partner e sponsor che accompagnano i progetti che verranno selezionati, affinché questi diventino le imprese del prossimo futuro, crescano sotto il profilo della competitività e continuino a svilupparsi nella loro comunità di origine. Quest’anno abbiamo aperto anche il canale dedicato ai più giovani, con l’opportunità per i candidati prescelti di seguire percorsi di formazione dedicati all’innovazione attraverso i partner del progetto”.

Massimo Bernardo, General Manager di Knowledge Institute, ha affermato: “L’ecosistema che abbiamo creato con il BCC Innovation Festival rappresenta una piattaforma unica per l’innovazione e la crescita sostenibile, in cui startup, PMI e stakeholder istituzionali possono interagire e crescere insieme. Per noi di Knowledge Institute, è essenziale confermare la nostra partnership con Gruppo Iccrea in questo progetto, che da oltre tre anni è diventato un punto di riferimento per l’innovazione a livello nazionale. Continuiamo a lavorare insieme per promuovere idee imprenditoriali e soluzioni innovative che possano generare impatti concreti sui territori e contribuire al rilancio del sistema Paese”.