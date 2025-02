Business management: cosa dobbiamo aspettarci

Due forze importanti stanno determinando rapidi cambiamenti nel mondo del business: la crescente complessità, che spesso può sembrare opprimente, e l’AI generativa, la tecnologia dirompente che promette di domarla.

Dagli sconvolgimenti della supply chain, al panorama normativo in costante evoluzione, alle difficoltà per attrarre e trattenere i migliori talenti, le aziende devono navigare in un ambiente sempre più difficile. Nel frattempo, l’AI sta cambiando per sempre le regole del gioco.

Sebbene il potenziale dell’AI di semplificare operazioni e processi e di stimolare l’innovazione sia straordinario, non è sufficiente una sua semplice sovrapposizione a sistemi legacy e isolati per ottenere risultati. La realizzazione della promessa dell’AI richiede infatti un cambiamento fondamentale nel modo in cui persone, applicazioni e dati si connettono.

Oltre i sistemi a silos

La tensione tra la crescente complessità e il potere di trasformazione dell’intelligenza artificiale sta ridefinendo il business. I giorni in cui ci si affidava esclusivamente ai sistemi transazionali o all’intelligenza autonoma appartengono ormai al passato. Le imprese moderne chiedono molto di più: hanno bisogno di una business suite integrata che unisca i processi, armonizzi i dati e sfrutti gli agenti di intelligenza artificiale per affrontare le sfide e cogliere nuove opportunità.

Per raggiungere questo livello di interconnessione è necessario un nuovo approccio alla gestione aziendale, che riunisca tre funzionalità fondamentali:

1. Integrazione dei processi end-to-end basata su dati affidabili. McKinsey definisce questo approccio come un modello operativo e tecnologico integrato, e afferma che “può aiutare [le organizzazioni] a costruire relazioni più profonde con i clienti, lanciare nuovi modelli di business, rendere i processi più efficienti e prendere decisioni migliori”.

2. Dati armonizzati per alimentare insight guidati dall’intelligenza artificiale. L’armonizzazione riunisce tutti i dati, interni ed esterni, in modo che possano essere gestiti in modo più efficiente, analizzati e utilizzati per guidare il processo decisionale. L’armonizzazione dei dati all’interno di un’organizzazione riduce al minimo le ridondanze, migliora la governance dei dati, funge da unica fonte di verità, e consente di utilizzare meglio le risorse.

3. Intelligenza artificiale oltre l’automazione e i silos. Le aziende hanno bisogno di un’intelligenza artificiale che non si limiti a svolgere compiti ripetitivi, ma che analizzi attivamente i dati, impari dalle nuove informazioni e formuli raccomandazioni intelligenti e attuabili trasversalmente in tutta l’organizzazione, abbattendo i silos.

Impatto sul mondo reale: BSH e MOD Pizza

Le soluzioni SAP collegano l’intera azienda e consentono di ottenere risultati basati sui dati e sul contesto degli specifici processi e scenari in cui opera un’azienda. Questo approccio integrato sta già dando risultati misurabili.

Ad esempio, BSH, leader mondiale nel settore degli elettrodomestici con di 10.000 prodotti, 50.000 clienti in oltre 50 mercati, ha migliorato la visibilità sulla sua supply chain, ottimizzato le scorte, registrato consegne puntuali e migliorato l’esperienza dei clienti sincronizzando la pianificazione e l’esecuzione della sua estesa supply chain.

Un altro caso è rappresentato da MOD Pizza. L’azienda cresce e promuove opportunità di equità automatizzando i processi per la gestione delle risorse umane, semplificando ogni mese l’onboarding di 1.000 nuovi assunti, e gestendo fino a 400 modifiche dei dati dei dipendenti ogni giorno. L’integrazione dei sistemi ha permesso ai team HR di risparmiare 15 ore ogni settimana solo per l’inserimento dei dati.

Questi esempi dimostrano che la complessità può diventare un’opportunità per migliorare, a condizione che siano presenti le applicazioni, i dati e gli strumenti di intelligenza artificiale giusti. Quando questi elementi lavorano all’unisono, il risultato è superiore alla somma delle sue parti: un’azienda non solo diventa agile, ma anche inarrestabile.

La prossima era della gestione aziendale

Stiamo entrando in una nuova era della gestione aziendale in cui gli agenti di intelligenza artificiale collaborano per risolvere compiti articolati, e ridefiniscono il modo in cui le aziende gestiscono il proprio business. SAP è pronta ad aiutare i clienti unendo applicazioni, dati e AI come mai prima d’ora.

I responsabili possono garantire che le loro aziende non solo sopravviveranno, ma continueranno ad avere successo adattandosi rapidamente a un ambiente in continua evoluzione.

Grazie all’intelligenza artificiale, i sistemi che abbiamo sempre immaginato – in cui i dati fluiscono liberamente, i processi sono completamente connessi e le decisioni sono supportate da insight precisi e in tempo reale – sono ora a portata di mano.

A cura di Jan Gilg, Chief Revenue Officer, Americas & Global Business Suite di SAP