Capella iQ aggiunge funzionalità all’offerta Couchbase

Al fine di migliorare significativamente la produttività degli sviluppatori e accelerare il time-to-market per le applicazioni moderne, Couchbase ha introdotto capacità di intelligenza artificiale generativa all’interno del proprio Database-as-a-Service Couchbase Capella,

La nuova funzionalità, denominata Capella iQ, consente di scrivere più rapidamente codice SQL++ e di livello applicativo fornendo sample consigliati. Couchbase ha inoltre annunciato ulteriori aggiornamenti di Capella che ottimizzano ulteriormente l’esperienza degli sviluppatori, aumentano l’efficienza e facilitano le operazioni.

La gestione dell’intero ciclo di vita di un’applicazione mette sotto pressione gli sviluppatori e ne ostacola il flusso di lavoro, con il rischio di rallentarne la produttività. Allo stesso tempo, la loro produttività non è mai stata così importante, dati la domanda e il potenziale delle applicazioni IA. Basato sull’intelligenza artificiale generativa, Capella iQ utilizza modelli di base per aggiungere intelligence all’ambiente di sviluppo integrato Capella.

Time-to-market più rapido con l’AI generativa

In questo modo, gli sviluppatori possono utilizzare il linguaggio naturale per generare rapidamente e facilmente codice, set di dati campione e test unitari. Capella iQ fornisce inoltre consulenza sulla sintassi di ricerca per la creazione di indici e su altri accessi programmatici a Capella. Sfruttare l’intelligenza artificiale generativa per creare e testare le applicazioni più rapidamente fornisce maggiore produttività e qualità, con conseguente time-to-market più rapido.

“Il codice, che in precedenza richiedeva a uno sviluppatore ore di scrittura, ora viene generato in pochi minuti nei set di sample di Capella iQ,” ha dichiarato Scott Anderson, SVP of product management and business operations di Couchbase. “Questo rende il team più efficiente nella creazione di app moderne, accelerando l’innovazione per i clienti. Grazie all’inserimento dell’intelligenza artificiale generativa nel nostro DBaaS completamente gestito, per gli sviluppatori sarà più semplice iniziare a lavorare con Capella, aumentando significativamente la loro produttività.”

Preparare i futuro delle applicazioni AI

La missione di Couchbase è semplificare il modo in cui sviluppatori e architetti creano, distribuiscono ed eseguono applicazioni moderne, ovunque si trovino. L’azienda offre una piattaforma di database cloud scalabile e ad alte prestazioni, su cui è possibile costruire applicazioni di nuova generazione, ad esempio per il rilevamento delle frodi, suggerimenti sul catalogo prodotti, analisi predittiva e altro ancora.

“Fin dal primo giorno, Couchbase ha progettato una piattaforma di database cloud che consente alle applicazioni più critiche e impegnative di funzionare e fornire esperienze ricche, personalizzate e differenziate agli utenti. Combinando capacità operative e analitiche, la nostra piattaforma multi-modello integra anche servizi avanzati come indicizzazione, eventing, ricerca full-text e altro ancora in un’unica soluzione,” ha sottolineato Matt Cain, president e CEO di Couchbase. “L’intelligenza artificiale generativa è il prossimo grande catalizzatore per le applicazioni moderne e i nostri clienti stanno esplorando i metodi per realizzare app alimentate da questa tecnologia che possano essere eseguite ovunque con la nostra piattaforma.”

Ad esempio, Capella App Services abilita l’AI edge attraverso l’API per le query predittive, che consente alle applicazioni mobili di utilizzare modelli di machine learning addestrati per eseguire query predittive localmente sui dispositivi mobili rispetto ai dati memorizzati. Inoltre, i clienti possono utilizzare funzioni definite dall’utente in Python per eseguire i modelli sul database.

“Stiamo innovando per sfruttare al meglio questa entusiasmante opportunità rappresentata dall’AI generativa, promuovendo la produttività degli sviluppatori con Capella iQ, estendendo le nostre funzioni multi-modello, ottimizzando l’elaborazione dell’AI e abilitando app AI dal cloud all’edge, creando anche un ricco ecosistema di partner dedicati” continua Cain. “Couchbase è stato sviluppato in modo unico per sfruttare questa situazione, e stiamo investendo su capacità aggiuntive di AI che amplieranno ulteriormente il nostro valore di piattaforma di database cloud per le applicazioni moderne.”

Ulteriori miglioramenti di Capella

Couchbase ha annunciato anche ulteriori miglioramenti a Capella che ottimizzano ulteriormente l’esperienza degli sviluppatori, aumentando l’efficienza e semplificando la gestione della piattaforma di database cloud. I principali benefici includono: