Catalyze: aderiscono anche Google, ASM e HP

Schneider Electric, specialista nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, annuncia l’adesione in qualità di sponsor di Google, ASM e HP al programma Catalyze, che Schneider ha creato per accelerare l’uso di energia prodotta da fonti rinnovabili nella filiera globale dei semiconduttori e nell’offerta IT.

Il programma, unico nel suo genere, è stato lanciato lo scorso Luglio con i primi sponsor, Intel e Applied Materials. L’annuncio dell’ingresso di altre tre aziende leader in ambito tecnologico coincide con lo svolgimento dei lavori della COP28, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in corso a Dubai.

Catalyze fa appello ai fornitori di tutto l’ecosistema industriale dei semiconduttori perché promuovano

la transizione energetica verso le fonti rinnovabili della loro catena del valore. Tutte le realtà aderenti sono incoraggiate ad assumere impegni per la decarbonizzazione e a intraprendere insieme l’acquisto di energia rinnovabile, sfruttando il potere d’acquisto collettivo.

La transizione energetica a livello di filiere è ormai un imperativo. Secondo un recente studio redatto da SEMI Semiconductor Climate Consortium, nel 2021 l’impronta di CO2 dell’industria dei semiconduttori era pari a 500 Milioni di Tonnellate di anidride carbonica, il 16% della quali generate dalla supply chain.

Con la transizione a fonti di energia a basse emissioni e l’impegno in altre iniziative per promuovere la decarbonizzazione – come la progressiva elettrificazione delle attività – il settore riuscirà a produrre un impatto significativo sulle emissioni di tipo Scope 3.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Google, ASM e HP all’interno del programma Catalyze. La loro decisione sostiene l’ambizione di accelerare la decarbonizzazione delle catene di approvvigionamento“, ha dichiarato Jean-Pascal Tricoire, Presidente di Schneider Electric. “Tracciare e gestire le emissioni Scope 3 si è rivelata una sfida, ma il programma Catalyze consente alle aziende e ai loro fornitori di impegnarsi e collaborare nella transizione energetica e nella decarbonizzazione”.

“La transizione verso una produzione di semiconduttori priva di emissioni di anidride carbonica è fondamentale per ridurre le emissioni globali e nessuna azienda può farcela da sola”, ha aggiunto Michael Terrell, Senior Director of Energy and Climate, Google. “Siamo entusiasti di essere diventati uno sponsor fondatore del programma Catalyze e non vediamo l’ora di lavorare con i nostri colleghi sponsor e fornitori per espandere l’uso di energia pulita in questo segmento critico della catena di fornitura di Google”.

“Il Pianeta ha bisogno di un’azione urgente e decisiva per ridurre l’impatto dei cambiamenti climatici. È per questo che HP ha fissato l’obiettivo di dimezzare le emissioni della sua catena del valore end-to-end entro questo decennio”, ha detto Ernest Nicolas, Chief Supply Chain Officer, HP. “Siamo orgogliosi di sponsorizzare il programma Catalyze per contribuire al progresso del settore verso la decarbonizzazione della catena di fornitura di semiconduttori e IT”.

“La collaborazione è essenziale per ridurre le emissioni globali, nessuna compagnia di nessun settore industriale può farcela da sola. È per questo che Catalyze è così importante, perché consente alle imprese di unirsi per fare uno più uno uguale a tre”, ha rimarcato John Golightly, VP of Sustainability, ASM. “Se provassimo a farlo da soli tale azione non avrebbe mai lo stesso impatto. Per tale ragione, siamo entusiasti di essere uno sponsor fondatore del programma Catalyze”.

Il programma Catalyze si propone di: