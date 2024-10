Celosphere 2024: l’AI va in scena con la Process Intelligence

È iniziato il conto alla rovescia per l’appuntamento annuale con Celonis, specialista mondiale del Process Mining e della Process Intelligence a Celosphere.

Celonis annuncia il programma della conferenza, che si terrà a Monaco di Baviera dal 23 al 24 ottobre per riunire più di 3.000 changemaker del mondo.

Giunto alla sua sesta edizione, Celosphere 2024 prevede oltre 100 sessioni condotte da dirigenti di settore, analisti ed esperti di Process Intelligence di alcune delle più grandi aziende del mondo come ARM, BNP Paribas Securities Services, Danone, E. ON, Envalior, Ingka (rivenditore IKEA), Lufthansa Group, Lanxess, MAN Truck & Bus, Merck, NHS, Northwestern Medicine, Pfizer, Rabobank, Reckitt, SOCAR, TD Synnex, UnipolSai Insurance e altre ancora. Ognuno di loro ha un fattore comune: l’aver saputo generare un valore senza precedenti dalle proprie operazioni di business e dagli investimenti tecnologici.

Tutti a Celosphere per una missione comune rendere i processi più efficienti per le persone, le aziende e il Pianeta

Celosphere offre una piattaforma globale per i clienti e i partner di Celonis per condividere le loro idee e competenze su come guidare l’efficienza, la produttività e l’innovazione nella loro organizzazione e rimanere competitivi. Il guest speaker di quest’anno è Nina Schick, una delle massime esperte di IA a livello mondiale, fondatrice di Tamang Ventures e autrice. Schick ha aiutato numerosi leader mondiali e il grande pubblico a orientarsi nella capacità di trasformazione dell’IA, aiutando a comprendere cosa serve per essere protagonisti nell’era digitale. In qualità di esperta di Generative AI, i suoi insight aiuteranno i partecipanti ad acquisire una conoscenza più approfondita della relazione che c’è tra AI e Process Intelligence.

Celosphere è una vetrina che mostra come la comunità globale di innovatori stia affrontando alcune delle sfide più complesse legate ai processi, promuovendo una trasformazione aziendale efficace. I leader del settore a livello mondiale provenienti da IT, Finance, Supply Chain, Procurement, Customer Service, nonché i professionisti dei processi e altri ancora partecipano a Celosphere per prendere parte a workshop, a live demo di prodotti e seguire training specializzati. Inoltre, i partecipanti possono imparare da noti speaker internazionali, tutti uniti da una missione comune: rendere i processi più efficienti per le persone, le aziende e il Pianeta.

Dichiarazioni

“I clienti mi pongono continuamente due domande: come sfruttare i dati per migliorare significativamente la loro attività e come integrare l’IA in modo efficace nelle loro aziende. La Process Intelligence di Celonis risponde a entrambe queste domande. Fornisce ai clienti un digital twin della loro azienda e alimenta l’IA con insight sui processi per comprendere davvero come funzionano le operazioni aziendali e come migliorarle. Celosphere è l’appuntamento per tutti quelli che hanno a cuore i processi e vogliono fare la differenza. È il luogo in cui gli innovatori di tutto il mondo si riuniscono per confrontarsi e condividere il modo in cui utilizzano la Process Intelligence per far funzionare i processi per le persone, le aziende e il Pianeta”, ha dichiarato Alex Rinke, co-CEO e co-Founder di Celonis.