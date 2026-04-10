CIO e leadership trasformazionale nell’era dell’AI: verso nuovi modelli di crescita per imprese e istituzioni

L’evoluzione dell’intelligenza artificiale sta ridefinendo in profondità il ruolo del Chief Information Officer, segnando il passaggio da una funzione tradizionalmente orientata alla gestione tecnologica a una leadership trasformazionale, capace di guidare l’innovazione a livello aziendale. Secondo le previsioni di IDC, entro il 2028 il 70% dei CIO delle organizzazioni G1000 sarà composto da figure in grado di implementare modelli di business basati sull’AI, garantendo al contempo coerenza su scala enterprise e modernizzazione delle infrastrutture IT.

In questo scenario, il CIO assume un ruolo sempre più centrale nella definizione delle strategie aziendali, contribuendo a integrare l’intelligenza artificiale negli obiettivi di business e a orientare le decisioni del top management. I dati della IDC CEO Survey 2025 evidenziano come il 27% degli amministratori delegati si aspetti che i CIO guidino la modernizzazione dell’IT a supporto degli obiettivi aziendali, mentre il 17% attribuisce loro la responsabilità di promuovere iniziative di trasformazione digitale capaci di generare nuovi ricavi. Ne emerge un profilo che combina competenze tecnologiche avanzate, visione strategica e capacità di leadership, con un crescente focus sull’allineamento tra tecnologia e risultati di business.

Questi temi saranno al centro dell’IDC CIO Summit 2026 di Roma, con un’agenda incentrata su “Agentic AI, aziende, istituzioni e Sistema Paese: una nuova leva di sviluppo”. L’evento metterà in relazione la trasformazione del ruolo del CIO con le principali priorità per il contesto italiano, tra cui la modernizzazione dei sistemi, la cybersecurity, la sostenibilità e l’adozione dell’intelligenza artificiale. In un contesto normativo sempre più articolato, il summit offrirà una piattaforma di confronto sulle strategie per tradurre gli investimenti tecnologici in valore misurabile, favorendo una visione integrata tra innovazione e crescita economica.

In programma il 19 maggio presso il Palazzo Brancaccio, l’IDC CIO Summit 2026 di Roma rappresenta un appuntamento di riferimento per CIO e leader della trasformazione digitale di aziende e istituzioni. Tra i protagonisti, Massimiliano Claps, Research Director di IDC, e Martina Longo, Research Manager, C-Suite Tech Agenda, di IDC, insieme a esperti di settore e CIO di organizzazioni pubbliche e private. La giornata offrirà l’opportunità di analizzare i trend emergenti, condividere esperienze e definire approcci concreti per valorizzare il potenziale dell’innovazione tecnologica a beneficio del sistema economico e sociale del Paese.