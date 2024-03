Cloudera apre nuovi uffici a Milano, Madrid e Parigi

Cloudera, la Data Company per l’Enterprise Artificial Intelligence, ha ulteriormente rafforzato la sua presenza in Italia con l’apertura di un nuovo ufficio nell’epicentro della modernità milanese, piazza Gae Aulenti, sancendo la volontà di continuare a investire nel paese, sostenendo i talenti locali e favorendo lo sviluppo di nuove iniziative e progetti.

Cloudera: il partner giusto per ogni settore

Cloudera ha un business di grande rilievo in Italia, recentemente premiata come miglior country europea 2023, con clienti che spaziano su diversi settori, principalmente nei settori finanza, energia, pubblica amministrazione, telecomunicazioni, manifatturiero, ma che si propone di espandersi ulteriormente in altre industrie, tra cui la vendita al dettaglio, moda e farmaceutico.

Gli uffici sono stati progettati con l’obiettivo di accogliere i clienti e i partner dell’azienda, consolidandosi come punto di incontro che invita alla collaborazione e alla condivisione di percorsi strategici. Inoltre, l’apertura della sede milanese è in linea con l’impegno di Cloudera nel promuovere un ambiente di lavoro dinamico e inclusivo, riconoscendo le diverse esigenze della propria forza lavoro e facilitando l’equilibrio tra esperienze in remoto ed in ufficio.

“Per adattarsi alle mutevoli dinamiche lavorative, garantendo la collaborazione ed il comfort delle persone, Cloudera ha implementato da tempo la modalità ibrida. Questa iniziativa permette ai nostri team di scegliere – in base alle loro esigenze e preferenze individuali – se lavorare da casa, presso le sedi dei clienti o utilizzare le strutture innovative del nuovo ufficio”, ha dichiarato Yari Franzini, Group Vice President, Southern Europe di Cloudera.

Crescita nella gestione dei dati

Alla sede di Milano di Cloudera si aggiungono le nuove strutture di Parigi, situata tra l’Arco di Trionfo e il quartiere finanziario La Défense, e di Madrid, nel distretto finanziario AZCA, a testimonianza del consolidamento dell’impegno della multinazionale verso il Sud Europa.

“Siamo molto orgogliosi della crescita costante che abbiamo registrato negli ultimi anni. Ne sono prova i molti clienti in Italia che si affidano alla nostra piattaforma di gestione dei dati, Cloudera Data Platform, sia in ambito on premise che in Cloud. Inoltre, il crescente interesse delle organizzazioni per l’intelligenza artificiale basata su dati attendibili ci permette di aiutarle a massimizzarne il valore, grazie ad un approccio sicuro e di tipo enterprise alla Generative AI”, ha aggiunto Yari Franzini.

A livello globale, Cloudera conta più di 2000 clienti distribuiti in 85 paesi. Queste cifre sottolineano la presenza globale e l’impatto positivo di Cloudera nel settore, gestendo oltre 25 exabyte di dati per conto dei suoi clienti. L’open data lakehouse di Cloudera consente a qualsiasi organizzazione di gestire e analizzare dati di ogni tipo in qualsiasi cloud ibrido, pubblico o privato.