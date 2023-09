Come ridurre i costi delle Telco

Andrea Fantini (in foto), Senior Account Executive Telco, Transportation & Services Market Sales Manager Italy and Greece&Cyprus Market Lead, Cloudera, elenca 5 modi in cui una moderna architettura dei dati può ridurre i costi delle Telco.

Durante la pandemia COVID-19, il settore delle telecomunicazioni (Tlc) ha fatto un uso senza precedenti dei dati e della data-driven automation per ottimizzare le operazioni di rete, migliorare l’assistenza clienti e identificare le opportunità di espansione in nuovi mercati. Questo aspetto risulta alquanto cruciale oggi, poiché le Telco devono bilanciare la necessità di ridurre i costi e migliorare l’efficienza, offrendo al contempo prodotti e servizi innovativi.

La strategia per raggiungere questo equilibrio è passare ad una moderna architettura dei dati (MDA – Modern Data Architecture) che faciliti gestione, integrazione e amministrazione di grandi volumi di dati distribuiti. L’adozione di una MDA risulta più efficiente e conveniente rispetto alle architetture di dati legacy o pure-cloud. Perché le prime sono notoriamente strutturare in silos e le seconde se non ben gestite ricostruiscono i silos nel cloud. Entrambi inoltre portano ad una gestione poco efficace, con molti set di dati superflui e processi di utilizzo degli stessi costosi e poco sicuri.

Perché alle Telco conviene scegliere una moderna architettura dei dati

Una moderna architettura di dati consente di poter superare agilmente sia il rischio “silos” che la riduzione di processi ridondanti e dei costi associati, fornendo visibilità su funzioni e asset di dati. Implementando una piattaforma che supporta una MDA, è possibile consolidare altri sistemi, come i sistemi di “mediation” o le soluzioni di archiviazione. In questo modo diventa possibile risparmiare sia sulla modernizzazione dello stack tecnologico che sulle catene di distribuzione e fruizione dei dati all’interno dell’azienda.

Una moderna architettura di dati può fornire le basi per una visibilità in tempo reale sullo stato di salute delle reti, consentendo alle imprese di diagnosticare e risolvere rapidamente i problemi sul servizio e di aumentare l’efficienza operativa. Inoltre, rendendo ancora più trasparente l’accesso ad applicazioni, servizi e fonti di dati in tempo reale, la Telco può sviluppare prodotti e servizi maggiormente personalizzati, migliorando la user-experience.

Ridurre i costi con una moderna architettura dei dati

Un recente rapporto di McKinsey afferma che “il successo delle imprese di telecomunicazioni dipende da come sfruttano i dati ed implementano sia casi d’uso di analytics avanzate che AI e automazione nei processi, per favorire la crescita e cambiare l’economia generale dell’azienda”.

Per raggiungere questo obiettivo, le Telco dovrebbero adottare le seguenti misure: minimizzare le interruzioni su processi e servizi, controllare maggiormente i rischi ed essere pronte a far crescere il proprio business.

Modernizzare i flussi di dati. La maggior parte delle aziende di Tlc si affida ad applicazioni legacy che creano silos di dati e limitano l’interoperabilità. Adottando un’architettura dei dati moderna e distribuita (Figura 1), è possibile eliminare i silos, ridurre le spese e migliorare la produttività. Una MDA supporta piattaforme di hybrid-data per la gestione, l’integrazione e l’amministrazione dei dati in ambienti distribuiti on-premises e multi-cloud.