Commvault Metallic Data Protection as a Service (DPaaS) disponibile su Salesforce

Commvault, azienda specializzata nella protezione dei dati per aziende globali, introduce “Metallic: Salesforce Backup, Recovery & Sandbox Seeding – Unlimited Storage” per Salesforce AppExchange, il principale marketplace cloud a livello mondiale, aumentando il livello di. protezione dei dati degli utenti Salesforce nel cloud e ampliando le funzionalità native al fine di offrire maggiore conservazione, isolamento dei dati, mascheramento e seed della sandbox, strumenti di ripristino rapido e altro ancora. La soluzione mette inoltre a disposizione ampia copertura su Salesforce Sales Cloud, Financial Services Cloud, Service Cloud e Health Cloud per proteggere i dati da eliminazione, corruzione e attacchi ransomware.

Metallic: Salesforce Backup, Recovery & Sandbox Seeding – Unlimited Storage

Grazie a un approccio alla sicurezza multi-livello, la nuova soluzione di Commvault offre protezione enterprise, solidi standard di sicurezza e controlli di accesso zero-trust integrati per gli ambienti di produzione e sandbox, oltre a una gestione semplificata grazie all’approccio “single pane of glass” che consente alle aziende di proteggere in modo completo i dati Salesforce insieme agli altri workload critici.

“La disponibilità su AppExchange sfrutta il marketplace centrale di Salesforce per offrire un metodo rapido e diretto a sviluppatori e amministratori Salesforce per accedere a soluzioni che proteggono e tutelano i loro ambienti dalle minacce informatiche”, sostiene Param Kumarasamy, Vice President of Product Management di Commvault. “La nostra soluzione fornisce gli strumenti essenziali che salvaguardano questi ambienti e un’ampia gamma di workload, aiutando i clienti a ridurre i tempi di inattività e a riprendersi rapidamente dagli attacchi, sfruttando al contempo avanzati, esperti e proattivi controlli di sicurezza”.

“Diamo il benvenuto a Metallic: Salesforce Backup, Recovery & Sandbox Seeding – Unlimited Storage su AppExchange, in quanto accelera i processi di trasformazione di business dei clienti, offrendo sicurezza, copertura e controllo completi attraverso un’unica e semplice piattaforma, in un ambiente di data protection as a service. AppExchange è in costante evoluzione per connettere i clienti con applicazioni ed esperti adeguati alle loro esigenze”, aggiunge David Lee, Vice President of Product Management di AppExchange.