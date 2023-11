‘Corri con ESET’ promuove la sicurezza

ESET presenta la campagna “Corri con ESET” con l’obiettivo di diffondere sia i valori che animano mission e vision che sono alla base del successo dell’azienda sia per condividere un messaggio forte con partner e clienti.

Integrità, affidabilità, passione e coraggio, sono i valori che si ritrovano all’interno del profilo corporate di ESET, ma che contraddistinguono anche lo sport. ESET Italia, in particolare è appassionata alla corsa e per questo ha sviluppato la campagna “Corri con ESET”: un messaggio che vuole condividere in particolar modo con i partner ESET, confermando di poter affrontare insieme le nuove minacce alla sicurezza delle aziende clienti, ben sapendo che ogni partner potrà “combattere” al fianco di un vendor leader di settore nel mercato dell’Endpoint Protection.

Per le aziende e gli utenti finali, rappresenta lo stimolo a scegliere la giusta combinazione di tecnologia e servizi di sicurezza di ESET e dei relativi partner che, operando in modo collaborativo tra loro, possano rispondere in modo efficace alle nuove esigenze di sicurezza. ESET Italia da quattro anni persegue questi principi non solo nelle attività di business quotidiane ma anche in termini più concreti, sponsorizzando molteplici iniziative legate al mondo dell’atletica.

“Corri con ESET” diventa il filo conduttore che accomuna tutte le iniziative realizzate dal vendor. La campagna, che presenterà un susseguirsi di similitudini e correlazioni tra cybersecurity e mondo del running, vedrà come madrina d’eccezione Giovanna Epis , atleta olimpica, da due anni testimonial di ESET. Giovanna Epis incarna perfettamente i valori aziendali del vendor, affrontando l’attività sportiva con umiltà e concretezza e con un approccio strutturato all’allenamento fatto di obiettivi graduali, conoscenza dei propri limiti, determinazione e preparazione nel superarli.

In “Corri con ESET” è incluso anche il progetto di sensibilizzazione sulla sicurezza digitale rivolto a bambini e ragazzi, ai loro genitori e agli educatori. Come avviene già da qualche anno, attraverso “Safer Kids Online by ESET”, l’azienda promuove la sensibilizzazione verso la tematica della sicurezza digitale per i minori, con l’obiettivo di permettere ai bambini di beneficiare di tutti gli aspetti positivi che il mondo digitale porta con sé.

“Ogni giorno in ESET, applichiamo gli stessi valori che caratterizzano lo sport. La determinazione e la passione sono fondamentali per gli atleti nel perseguire gli obiettivi e queste qualità risultano essenziali anche nelle attività legate al business e nel dimostrare costantemente a clienti e partner che ESET offre la soluzione tecnologicamente più avanzata e i servizi necessari per la protezione di endpoint e dispositivi mobili – spiega Fabio Buccigrossi, Country Manager di ESET Italia. – Giovanna Epis è la testimonial perfetta per dar voce alla nostra filosofia e, attraverso l’esempio quotidiano di passione e determinazione che caratterizza lei e il suo allenatore Giorgio Rondelli, ci arriva la conferma di quanto i punti di contatto tra sport e business siano così vicini”.