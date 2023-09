Cybertech Europe: manca poco

Cybertech Europe, l’evento europeo di primaria importanza dedicato alla cyber security, torna anche quest’anno nella spettacolare cornice di La Nuvola a Roma.

Dal 2014 Cybertech si configura come la principale piattaforma di networking che conduce eventi in campo industriale in tutto il mondo. A Tel Aviv, New York, Roma, Dubai, Tokyo, ed in molti altri luoghi ancora le conferenze ed esposizioni organizzate da Cybertech sono il luogo ideale dove fare affari ed apprendere tutto sulle ultime innovazioni tecnologiche, sfide e soluzioni.

Organizzato a Roma in collaborazione con Leonardo, gruppo industriale internazionale che realizza capacità tecnologiche in ambito Aerospazio, Difesa & Sicurezza, Cybertech Europe si svolgerà dal 3 al 4 ottobre 2023.

Cybertech-Europe 2023

Sarà l’occasione per la piattaforma mondiale di networking per l’industria della cyber security e per il rinomato player globale di riunirsi attorno ad autorevoli esperti, decision maker, CISO e relatori di prim’ordine provenienti dall’Europa e da tutto il mondo.

Dalle loro voci, i partecipanti all’evento Cybertech Europe potranno conoscere trend, innovazioni tecnologiche, sfide e soluzioni di un settore in continua evoluzione come quello della cyber security.

Gli esperti, infatti, approfondiranno i trend europei in materia di cyber security, ma anche AI e SuperTech, difesa, FinSec, Cloud e molto altro ancora.