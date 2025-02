Dalla collaborazione tra TeamSystem e Assolombarda nasce l’Osservatorio Imprese e Professioni

Euroconference, società del Gruppo TeamSystem attiva nel settore della formazione dedicata ai professionisti, firma una nuova collaborazione con Assolombarda che mira a promuovere iniziative innovative e di valore, per supportare aziende e professionisti.

Il primo step di questa partnership è rappresentato dalla prossima nascita dell’Osservatorio Imprese e Professioni: un’iniziativa congiunta dedicata all’analisi e all’approfondimento dei principali temi d’attualità fiscale, creata a beneficio di imprese e professionisti. I due organismi collaboreranno per la stesura di un piano editoriale, che potrà includere delle ricognizioni su argomenti d’interesse per lo scenario imprenditoriale locale o nazionale, nonché proposte normative o di semplificazione amministrativa, contributi tecnico-autorali su specifiche tematiche fiscali, ma anche la realizzazione di editoriali, video-pillole e interviste, con il coinvolgimento di professionisti esperti in campo tributario, individuati da Assolombarda.

L’Osservatorio sarà ospitato come rubrica mensile editoriale sulla piattaforma digitale «Euroconference News», importante risorsa per l’approfondimento delle novità tributarie del nostro Paese e vero e proprio punto di riferimento per l’informazione e il confronto tra esperti, rispondendo all’esigenza di fornire a professionisti e decisori aziendali strumenti concreti per affrontare le sfide della crescente complessità normativa e per promuovere soluzioni innovative, in linea con le esigenze del mondo produttivo.

«L’obiettivo della nuova rubrica è quello di stimolare un confronto costruttivo di opinioni tra diversi studiosi della materia, professionisti e fiscalisti d’impresa, per definire unitariamente strategie e priorità finalizzate a promuovere proposte per incoraggiare nuovi interventi normativi coerenti con lo sviluppo del mondo produttivo», ha dichiarato Alessandro Scarabelli, Direttore Generale di Assolombarda. «Le frequenti modifiche legislative, infatti, incidono significativamente sulla vita e sull’operatività delle imprese e, per questo, c’è un urgente bisogno di formulare soluzioni condivise tese a ridurre la crescente complessità e a consentire, quindi, alle aziende di operare all’interno di un contesto economico costituito da regole chiare, semplici e durature».

Giuseppe Busacca, General Manager BU Professional Solutions di TeamSystem e Amministratore Delegato di Euroconference, ha sottolineato: «La collaborazione tra due realtà di eccellenza ci consentirà di offrire un contributo significativo al panorama professionale e imprenditoriale. Il nostro percorso congiunto sarà orientato alla creazione di iniziative editoriali innovative e momenti di approfondimento di alto livello».

Daniele Lombardo, Group Marketing, Institutional Relations and Communication Director di TeamSystem, ha aggiunto: «Questa intesa rappresenta un ulteriore rafforzamento delle relazioni istituzionali tra due organizzazioni che condividono la stessa visione: supportare imprese e professionisti nella loro crescita attraverso l’innovazione tecnologica e la valorizzazione delle competenze umane, per costruire un sistema che generi sempre maggiore competitività attraverso l’interazione tra la tecnologia ed il valore umano di competenze e relazioni».

L’Osservatorio sarà supportato da una strategia di comunicazione integrata, che includerà la diffusione dei contenuti attraverso la newsletter e i canali social di Assolombarda ed Euroconference. Inoltre, la partnership prevede l’organizzazione di eventi e convegni congiunti, finalizzati a discutere e approfondire le novità fiscali e a rafforzare il dialogo tra professionisti e Istituzioni La prima occasione d’incontro si è tenuta lunedì 3 febbraio, presso la sede Assolombarda, in via Pantano 9 a Milano (Auditorium Giorgio Squinzi): il convegno, focalizzato sulle disposizioni della Legge di Bilancio 2025 per i lavoratori dipendenti e il welfare aziendale, ha avuto un grande riscontro di partecipazione.