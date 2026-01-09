Dall’hype dell’AI a un’autonomia affidabile

Nel momento in cui i sistemi economici europei entrano nell’era dell’agentic AI, resilienza e sovranità smettono di essere semplici concetti tecnici per diventare le fondamenta su cui si reggono leadership, fiducia e competitività a lungo termine. A questo ambito fanno riferimento le previsioni stilate da Darren Thomson, Field CTO EMEAI di Commvault per il 2026:

1. Dalla sperimentazione al futuro agentico

L’intelligenza artificiale è maturata, passando da progetti pilota aa iniziative con uno scopo concreto. IDC definisce questo momento il “Futuro Agentico” – dove umani e AI agiscono con autonomia e intenzione.

Il cambiamento più visibile si registra nell’AI conversazionale, che alimenta l’engagement dei clienti, le operazioni e persino la risposta alle minacce cyber. Si tratta di sistemi senza dubbio potenti, ma affidabili solo quanto i dati da cui apprendono. Se questi dovessero essere compromessi, porterebbero con sè bias e disinformazione. Per questo motivo, l’integrità dell’AI deve essere un pilastro centrale della resilienza quest’anno: la capacità di tracciare, verificare e ripristinare la verità nei modelli di machine learning. Se l’AI viene corrotta, il recovery deve estendersi oltre i sistemi, fino alla conoscenza stessa.

Sta emergendo l’utilizzo dell’AI conversazionale per gestire la resilienza stessa. Invece di navigare tra dashboard e script, i team possono semplicemente chiedere – in linguaggio naturale – di proteggere un workload, controllare una policy o convalidare la preparazione al ripristino in ambienti SaaS, multi-cloud e ibridi. L’innovazione non è la sola automazione; è la semplicità umana. Gestire la resilienza diventa un’azione intuitiva, come chiedere a un’AI di redigere un’e-mail o riassumere un report.

Quest’anno, la resilienza si evolverà da protezione reattiva a intelligenza auto-curativa, e l’AI conversazionale sarà l’interfaccia quotidiana che renderà tale intelligenza accessibile, affidabile e continua.

2. La sovranità cloud come strategia

Con normative come NIS2 ed EU Data Act, la sovranità del cloud è diventata la nuova frontiera strategica. Forrester prevede che entro quest’anno, metà delle aziende darà priorità a infrastrutture regionali e controlli dei dati basati su policy. È importante non confondere la sovranità con l’isolamento. Al contrario, la sovranità è controllo e libertà di scelta. In un mondo multi-cloud e multi-region, le aziende necessitano della libertà di decidere dove far risiedere i dati – on-premise, in un cloud privato, nella regione di un hyperscaler locale o in un cloud globale – pur mantenendo la massima visibilità sulle leggi che li governano e su come possono essere ripristinati senza dover attraversare i confini.

Le architetture stanno diventando per impostazione consapevoli, con crittografia, policy di accesso e regole di conformità che si muovono con i dati – attraverso confini e cloud.

Quando la sovranità è integrata nella progettazione, la compliance diventa un vantaggio competitivo. Nel 2026, questa combinazione di sovranità e libertà di scelta consentirà alle aziende di innovare con fiducia all’interno di perimetri fidati.

3. Identità: l’Infrastruttura invisibile della resilienza

Man mano che gli ecosistemi digitali perdono i loro confini, l’identità va a sostituire l’infrastruttura come perimetro di sicurezza, con il risultato che.ogni credenziale – umana o macchina – rappresenta un potenziale punto di compromissione.

IDC prevede che entro il 2026, le aziende cyber-resilienti fonderanno identità, dati e policy di ripristino in un’unica, continua architettura di sicurezza integrata. Ciò ridefinirà il recovery, trasformandolo da esercizio puramente tecnico a una questione di fiducia. Nessuna continuità potrà essere completa se le identità restano compromesse.

La capacità di ripristinare l’integrità verificata dell’utente – e non solo i sistemi – diventerà una pietra miliare della garanzia operativa. Questo è ancora più rilevante quando l’AI inizia a comunicare con l’AI – agenti autonomi che avviano azioni, condividono dati e prendono decisioni in autonomia. In questo mondo incentrato sull’AI, un’identità affidabile diventa il primo punto di

controllo della sicurezza. I sistemi di AI devono essere certi di chi o con cosa stanno interagendo prima di agire. Quando l’identità è affidabile, il ripristino diventa un’evidenza, non una mera garanzia – un ritorno verificabile a uno stato pulito e controllato in un ambiente digitale sempre più autonomo.

4. Data Room: trasformare i dati protetti per alimentare un’AI affidabile

Quest’anno, le aziende riconosceranno che non è la mancanza di dati a bloccare le loro iniziative di AI, ma piuttosto l’incapacità di accedere e preparare in modo sicuro i dati che hanno già a disposizione. Se attivate in modo responsabile, le informazioni storiche cambieranno radicalmente la loro concezione, passando da “assicurazione di backup” ad asset strategico di intelligence.

Ciò accelererà la diffusione di data room sovrane e attente alla resilienza – ambienti sicuri che connettono dati di backup governati direttamente a piattaforme di AI e data lake senza flussi di lavoro ETL rischiosi e ad hoc. Fornendo accesso controllato e self-service, con classificazione, tracciabilità e conformità integrati, le data room trasformeranno i dati protetti in carburante pulito, conforme e pronto per l’AI. Le aziende che adotteranno questo cambiamento sbloccheranno un’adozione dell’AI più rapida e sicura – e un chiaro vantaggio competitivo.

5. Preparazione al quantum: la prossima frontiera della resilienza

Mentre l’AI è protagonista della cronaca attuale, il quantum computing definisce il rischio di domani. Palo Alto Networks avverte che la decrittografia quantistica potrebbe esporre dati a lungo considerati sicuri. La preparazione alla crittografia post-quantistica (PQC) è quindi ora un imperativo di resilienza.

I dati protetti dagli algoritmi odierni (RSA, ECC) potrebbero diventare vulnerabili entro un decennio. Le aziende più lungimiranti stanno già avviando audit degli inventari crittografici, implementando algoritmi quantum-safe e riprogettando i sistemi di backup e recovery con agilità crittografica. La preparazione quantistica non consiste nel prevedere quando partiranno gli attacchi quantistici, ma nell’assicurare che sovranità, crittografia e ripristino resisteranno comunque quando questo accadrà.

6. Il modello di leadership affidabile

Governance, sovranità e resilienza stanno convergendo in un unico mandato: dimostrare la fiducia. I consigli di amministrazione non accettano più rassicurazioni, ma si aspettano prove. Metriche di ripristino, audit trail e validazioni all’interno di cleanroom stanno diventando il linguaggio della responsabilità nei settori più regolamentati d’Europa.

IDC prevede che, entro il 2030, metà del valore digitale della regione proverrà da organizzazioni che scalano l’AI in modo responsabile, basandosi su tre pilastri:

· Resilienza: garantire l’integrità attraverso pipeline di AI e dati

· Sovranità: mantenere il controllo legale ovunque fluiscano i dati

· Preparazione quantistica: salvaguardare le informazioni di oggi dalle minacce di domani

Insieme, questi elementi compongono l’architettura di un’autonomia affidabile – sistemi che possono decidere, ripristinare e collaborare senza perdere il controllo della propria integrità.

La trasformazione digitale in Europa sta ora entrando nella sua fase di prova. La domanda per il 2026 non è più “quanto velocemente possiamo innovare?”, ma “come possiamo effettuare recovery, governare e sostenere il tutto in modo verificabile?”

Le aziende che integrano sovranità e resilienza nella loro progettazione e si preparano alla disruption quantistica guideranno con fiducia e opereranno oltre i confini senza compromessi, trasformando la conformità in credibilità.

Perché nel prossimo decennio, la resilienza sarà più che una protezione: sarà il linguaggio distintivo di una leadership intelligente.

7. Nuovi parametri di misurazione dell’efficacia della cyber resilienza

Il semplice ripristino dei dati, senza conoscere lo stato dei backup, può consentire di raggiungere RTO (Recovery Time Objective) e RPO (Recovery Point Objective) desiderati e ben definiti, ma non garantirà un ripristino pulito. Quella stessa falla che gli hacker hanno sfruttato inizialmente sarà ancora lì, pronta per essere colpita, il che potrebbe innescare un circolo vizioso di incidenti e violazioni ripetuti, portando i clienti a mettere in discussione la loro lealtà al brand. Per evitarlo, le aziende non possono ripristinare immediatamente, ma devono analizzare i backup per assicurarsi che siano puliti e affidabili. Si tratta di una procedura che richiede molto tempo e risorse, e che può costare settimane di inattività, non giorni.

È per questo che sono necessari nuovi parametri di misurazione come il “Mean Time to Clean Recovery” (MTCR). In sostanza, l’MTCR definisce il tempo medio richiesto per ripristinare l’intero insieme di applicazioni aziendali critiche precedentemente definite, così come i loro sistemi essenziali, le infrastrutture e i dati associati puliti e validati a seguito di un evento cyber.

Per dirigenti, responsabili aziendali e consigli di amministrazione, questa conoscenza può offrire l’opportunità di ridefinire il modo in cui il cyber recovery viene compreso, gestito e pianificato. In particolare, può spingere i responsabili a incoraggiare i loro team IT ad andare oltre il concetto di “velocità di ripristino” e iniziare a pensare in termini di fiducia nei dati, integrità dei sistemi e tempistiche di recovery pulito.