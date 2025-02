DevOps: da OpenText, 5 trend che rivoluzioneranno il 2025

Il 2025 si prospetta come un anno ricco di trasformazioni che rivoluzioneranno l’approccio allo sviluppo e al deployment dei software. Secondo Forrester, per esempio, entro il 2026 il 75% dei decision maker assisterà a un incremento significativo del debito tecnico a causa della rapida evoluzione delle soluzioni AI, rendendo l’ecosistema IT ancora più complesso. Per i team DevOps, restare aggiornati su queste dinamiche è essenziale per garantire competitività ed efficienza operativa.

I prossimi trend del DevOps

In tale scenario, OpenText, the Information Company, ha identificato 5 trend che ridefiniranno il panorama DevOps nel 2025.

Intelligenza Artificiale e Machine Learning trasformeranno i flussi di lavoro DevOps. L’AI e il Machine Learning si sono evoluti, passando da tecnologie sperimentali a elementi fondamentali delle operation DevOps. Queste tecnologie stanno rivoluzionando il modo di gestire le attività ripetitive, prevedere i potenziali problemi e ottimizzare i flussi di lavoro. Per i manager, questo significa ripensare il modo in cui i team operano e interagiscono con i propri strumenti. L’ingegneria della piattaforma giocherà un ruolo importante. Questa nuova branca sta emergendo come strategia chiave per semplificare i flussi di lavoro DevOps. Le piattaforme di sviluppo interne (IDP) forniscono agli sviluppatori funzionalità self-service per gestire l’infrastruttura e le attività di distribuzione. Si tratta di un approccio che consente agli sviluppatori di concentrarsi sulla scrittura e sulla distribuzione del codice, senza che debbano scontrarsi con l’infrastruttura sottostante. Il risultato sono tempi di delivery più rapidi e operation più coerenti tra i team. GitOps e Infrastructure-as-Code (IaC) stanno diventando il gold standard. Questi due approcci stanno rivoluzionando il modo in cui i team gestiscono le applicazioni e l’infrastruttura cloud-native. Con GitOps, i team utilizzano i repository Git come unica fonte di verità per la configurazione delle applicazioni e dell’infrastruttura, garantendo il controllo delle versioni e la tracciabilità. Inoltre, gli strumenti IaC stanno progredendo, consentendo ai team di automatizzare il provisioning e la gestione delle infrastrutture su larga scala. DevSecOps: la sicurezza diventerà una componente fondamentale. Man mano che le minacce informatiche diventano più sofisticate, la sicurezza non può più essere considerata secondaria nel processo di sviluppo. DevSecOps pone l’accento sull’importanza di incorporare controlli di sicurezza lungo tutto il processo CI/CD, dalla scansione del codice al monitoraggio dell’esecuzione. Questa trasformazione richiede nuovi strumenti, processi e, soprattutto, un cambiamento nel modo in cui i team guardano alla sicurezza stessa. L’integrazione di edge computing e IoT aumenterà. L’ascesa di edge computing e IoT spingerà il DevOps verso nuove frontiere nel 2025. La gestione di ambienti distribuiti e con risorse limitate richiede, oggi più che mai, un ripensamento dei tradizionali approcci CI/CD. I team hanno quindi bisogno di soluzioni semplici e su misura per le implementazioni edge, che possano mantenere al contempo agilità ed efficienza delle pratiche cloud-native.

Dichiarazioni

“Il 2025 vedrà il settore DevOps evolversi, guidato dai progressi nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale e del Machine Learning, oltre che da nuovi approcci che prevedono l’adozione di piattaforme end to end in grado di gestire il ciclo di DevSecOps”, dichiara Riccardo Sanna, Head of DevOps Solution Consulting di OpenText. “Queste tecnologie non solo automatizzano e semplificano le varie fasi, ma ridefiniscono anche l’efficienza e la sicurezza nella software delivery”.