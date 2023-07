Diventare “composable” per la nuova rivoluzione digitale

Adattarsi, diventare resilienti e scalare rapidamente il proprio business per far fronte a sfide e rischi inattesi: nel turbolento periodo socio-economico che il mondo intero sta affrontando, i nuovi mantra della trasformazione aziendale passano per la rimozione delle barriere organizzative e tecnologiche più obsolete, dall’innovazione vista come un’opportunità piuttosto che un ostacolo, e, ovviamente, dall’integrazione sempre più profonda di piattaforme e infrastrutture digitali. In particolare, secondo una recente indagine a cura di Omdia, molte aziende riconoscono oggi l’importanza di passare a un nuovo modello “componibile”, identificandosi in quella che Gartner, che ha coniato il termine, definisce “composable enterprise”, ovvero un’organizzazione capace di fornire risultati di business adattandosi a circostanze mutevoli e impreviste, al ritmo dei cambiamenti aziendali.