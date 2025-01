È Infinidat il numero uno dello storage primario. Parola di GigaOm

Infinidat, azienda di soluzioni di storage enterprise, è stata nominata da GigaOm, prestigiosa società di analisi IT, tra i Leader nel GigaOm Radar Report for Primary Storage 2024. Gli analisti di GigaOm hanno evidenziato le significative novità introdotte da Infinidat nell’ultimo anno, tra cui le funzionalità di storage di ultima generazione offerte dalle soluzioni InfiniBox G4, SSA Express, i miglioramenti di InfiniVerse e l’Automated cyber Protection di InfiniSafe. È il terzo anno consecutivo che Infinidat ottiene questo riconoscimento da GigaOm.

Secondo il rapporto GigaOm: “InfiniBox è una piattaforma di storage unificata che supporta protocolli sia block che file, offrendo una soluzione completa per le diverse esigenze di storage enterprise. La gamma include diversi modelli, tra cui InfiniBox SSA per prestazioni all-flash e il sistema ibrido InfiniBox per un perfetto equilibrio tra prestazioni e capacità”. Il rapporto, inoltre, evidenzia che: “La piattaforma InfiniBox è progettata per essere di facile utilizzo, grazie a funzionalità come Neural Cache e InfiniOps, che semplificano la gestione dello storage”.

I punti di forza di Infinidat individuati da GigaOm

Protezione contro il ransomware : offre “un approccio efficace alla protezione dei dati”, cruciale nell’attuale panorama delle minacce.

: offre “un approccio efficace alla protezione dei dati”, cruciale nell’attuale panorama delle minacce. Storage-as-a-Service (STaaS) : propone modelli di consumo flessibili, consentendo ai clienti di “allineare i costi dello storage alle esigenze aziendali e scalare la capacità su richiesta,” migliorando agilità ed efficienza economica.

: propone modelli di consumo flessibili, consentendo ai clienti di “allineare i costi dello storage alle esigenze aziendali e scalare la capacità su richiesta,” migliorando agilità ed efficienza economica. Strumenti API e automazione: agevolano “un’integrazione fluida e l’automazione delle attività di gestione dello storage nei flussi di lavoro IT”.

Il consolidamento della leadership e l’innovazione proposta da Infinidat nel mercato dello storage

A maggio 2024, Infinidat ha presentato InfiniBox G4, la famiglia di storage di ultima generazione per configurazioni all-flash e ibride, insieme a una serie di importanti miglioramenti e nuove funzionalità a potenziamento della piattaforma InfiniVerse, il supporto per ambienti multi-cloud ibridi e un’avanzata sicurezza informatica dello storage.

InfiniBox G4 rappresenta un importante passo avanti, offrendo prestazioni fino a 2,5 volte superiori rispetto ai modelli precedenti. La soluzione all-flash InfiniBox SSA G4 offre un’architettura scale-up con modelli popolati al 60%, 80% e 100%, mentre il sistema ibrido InfiniBox G4 è la soluzione che assicura fin dall’inizio la massima capacità dello storage. Le nuove proposte di storage all-flash includono anche il modello InfiniBox SSA G4 F1400T più compatto, che richiede solo 14 RU con una capacità che parte da 155 terabyte (capacità effettiva di 387 TB) a un prezzo molto competitivo. Questo modello garantisce tutte le capacità avanzate di InfiniBox SSA e le funzionalità di InfuzeOS, ed è installabile nei rack esistenti nel data center o in quelli di una struttura di colocation.

Infinidat ha, inoltre, introdotto la funzionalità InfiniSafe Automated Cyber Protection (ACP), che riduce la finestra di minaccia dei cyberattacchi. Questa tecnologia può essere integrata dai clienti nelle applicazioni software di sicurezza informatica SOC (Security Operations Centers), SIEM (Security Information and Event Management), SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response) e in semplici funzioni basate su syslog per ambienti meno complessi. Un incidente o un evento legato alla sicurezza attiva immediatamente snapshot automatici e immutabili dei dati, offrendo la possibilità di proteggere i volumi e/o i file system basati su blocchi di InfiniBox e InfiniBox SSA II e di garantire il ripristino dei dati.

Infine, per rendere l’intelligenza artificiale più affidabile, nel novembre 2024 Infinidat ha annunciato l’architettura per il workflow Retrieval-Augmented Generation (RAG), progettata per consentire alle imprese di sfruttare pienamente l’AI generativa (GenAI). Questo approccio migliora notevolmente l’accuratezza e la pertinenza dei modelli AI, utilizzando dati privati aggiornati provenienti da fonti aziendali diversificate, incluse quelle di dati strutturati e non strutturati dei sistemi Infinidat esistenti. Grazie all’architettura RAG, le aziende possono ottimizzare i risultati dei modelli AI senza dover acquistare apparecchiature specializzate.

Dichiarazioni

“Siamo orgogliosi che Infinidat sia stata nuovamente riconosciuta come Leader nel quadrante Innovation/Platform Play del report Primary Storage Radar di GigaOm. Raggiungere questo risultato in uno dei report più autorevoli nel settore dello storage evidenzia il nostro costante impegno nell’offrire soluzioni di storage enterprise all’avanguardia”, ha dichiarato Eric Herzog, CMO di Infinidat. “Infinidat è la scelta ideale per le aziende che necessitano di alte prestazioni, grande capacità, alta disponibilità ed efficienza dei costi, che intendono utilizzare sempre più l’AI generativa per rispondere a query o che richiedono resilienza nella sicurezza dello storage”.

“Infinidat dimostra un impegno continuo volto al progresso tecnologico grazie al frequente rilascio di nuove soluzioni, all’attenzione verso tecnologie emergenti come NVMe e AIOps, e a una roadmap guidata dal feedback dei clienti e dalle richieste del mercato”, ha affermato Whit Walters, analista di GigaOm. “I clienti possono contare su un’evoluzione significativa della piattaforma nel corso del contratto, riflettendo l’attenzione di Infinidat sull’innovazione e l’adattabilità. La piattaforma InfiniBox supporta una vasta gamma di use case e si adatta alla maggior parte dei settori industriali, dimostrandosi una soluzione versatile per le esigenze di storage enterprise”.