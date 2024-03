Email transazionali e frequenza di invio: l’importanza di una deliverability ottimale

Le email transazionali sono messaggi automatici generati in risposta a specifiche azioni degli utenti, come acquisti, iscrizioni o richieste di recupero password.

Generalmente le email transazionali includono: conferme d’ordine, fatture, conferme di appuntamenti.

Le email transazionali svolgono un ruolo fondamentale nelle attività commerciali online, consentendo alle aziende di comunicare rapidamente e efficacemente con la propria clientela.

Non inviare o consegnare in ritardo un’email transazionale, può impattare negativamente sul tuo business, portando anche alla perdita di clienti e danneggiando anche la reputazione dell’azienda.

I vantaggi delle email transazionali e l’importanza di una deliverability ottimale

Le email transazionali sono il ponte essenziale tra le aziende e i loro clienti, essendo un mezzo perfetto per stabilire e mantenere connessioni significative con la tua clientela:

Conferma immediata, che garantisce trasparenza riguardo transazioni e ordini

Forma di contatto che offre l’opportunità di offrire informazioni aggiuntive o promozioni correlate

Miglioramento del coinvolgimento e della fidelizzazione del cliente

Miglioramento dell’esperienza del cliente e ottimizzazione delle operazioni aziendali

Perché le email transazionali svolgano appieno la loro funzione è importantissimo per le aziende che i loro messaggi di posta elettronica giungano nella casella email del destinatario senza il rischio di finire in spam e qui entra in gioco la email deliverability.

Qboxmail, fornitore di servizi in Cloud per la gestione delle email aziendali, è il partner ideale per ottimizzare la deliverability aziendale.

Qboxmail propone infatti un nuovo servizio di Email Delivery tramite il quale è possibile inviare grandi volumi di messaggi email tramite protocollo SMTP, inviando email transazionali e promozionali senza abbandonare il proprio applicativo. Email Delivery è il motore SMTP che permette alle imprese di inviare email senza limiti orari o giornalieri: sarà possibile sottoscrivere un piano gratuito da 5000 invii al mese o acquistare pacchetti di invio superiori, sia in abbonamento mensile che a consumo.

Qboxmail garantisce quindi un tasso di consegna ottimale sia per le newsletter che le email transazionali.

Un altro fattore importante per la email deliverability: la frequenza di invio

Da prendere in considerazione a proposito di email deliverability è anche la ‘frequenza di invio’, cioè il numero di messaggi, notifiche o comunicazioni inviati massivamente dall’azienda in un determinato periodo di tempo ai propri utenti. È fondamentale a questo proposito valutare il quantitativo totale di messaggi che è possibile inviare ma anche considerare la frequenza di invio garantita perché se è troppo bassa l’organizzazione potrebbe non riuscire a inviare tutti i messaggi in poco tempo o secondo le tempistiche prefissate.

Qui trovi qualche consiglio per selezionare il fornitore più adatto alle specifiche esigenze di frequenza di invio email di ogni realtà:

Valutazione dei propri bisogni determinando il numero di email da inviare previste mensilmente, considerando anche l’eventualità di avere picchi di invio durante un giorno o un periodo specifico dell’anno

Valutazione dell’affidabilità del provider, che deve garantire una deliverability ottimale in linea con le policy applicate dai server dei destinatari

Scalabilità: il fornitore deve poter scalare in base alle esigenze del cliente

Assistenza tecnica offerta di qualità

Prezzo, da valutare verificando anche se ci sono eventuali costi nascosti

Possibilità di prova gratuita o demo per determinare l’usabilità ed effettiva compatibilità del servizio con le proprie esigenze

Se cerchi un servizio professionale per l’invio massivo di messaggi email, transazionali o promozionali per il tuo gestionale o e-commerce, una soluzione il servizio di Email Delivery di Qboxmail.