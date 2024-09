Emerson e Nozomi rafforzano l’intesa per supportare il settore energetico e idrico

Emerson, specialista mondiale nel settore software e tecnologico, e Nozomi Networks, azienda attiva nella sicurezza OT e IoT, hanno esteso la loro collaborazione per rispondere in modo più efficace alla crescente domanda di servizi e soluzioni di cybersecurity OT in ambito energetico e idrico. Per i clienti della piattaforma di automazione Ovation, da oggi Emerson mette a disposizione le soluzioni di Nozomi Networks volte a fornire visibilità operativa in tempo reale e a potenziare la cyber resilienza dei sistemi di controllo industriale.

Combinando l’esperienza di Nozomi Networks in ambito OT e IoT con la profonda conoscenza del settore e la suite di sicurezza informatica di Emerson, la partnership offre massima protezione dal rischio di inattività dovuto ad attacchi informatici o ad anomalie di processo, specificamente pensata per i settori dell’energia e dell’acqua.

“Abbiamo l’obiettivo di fornire ai clienti dei settori energia e acqua una visibilità immediata sulle loro reti OT, rafforzando postura di sicurezza e asset intelligence attraverso il software di Nozomi Networks”, ha dichiarato Emily Thomas, Director of Cybersecurity and Shared Services per le attività di Emerson nel settore dell’energia e dell’industria idrica. “Insieme, offriremo ai nostri clienti un’esperienza completa nei processi industriali, soluzioni di qualità superiore e comprovata affidabilità”.

Implementata in migliaia di impianti energetici, idrici e di energie rinnovabili in tutto il mondo, la tecnologia Ovation di Emerson è sinonimo di affidabilità e innovazione, a testimonianza di cinque decenni di esperienza nel settore. Le opzioni di controllo avanzato della piattaforma, scalabili e di facile utilizzo, si adattano senza problemi alle esigenze in evoluzione dei clienti.

Il rilevamento delle minacce e delle anomalie OT e IoT di Nozomi Networks e la sua actionable intelligence completano la piattaforma Ovation, aiutando i clienti a individuare e rispondere rapidamente alle minacce informatiche prima che impattino sui processi di controllo. Le capacità di rilevamento degli asset e le funzioni di valutazione delle vulnerabilità di Nozomi Networks combinano tecniche attive e passive per identificare in modo sicuro gli asset OT e IoT e i dispositivi potenzialmente sfruttabili negli attacchi informatici.

“Abbiamo esteso il nostro rapporto con Emerson dalla piattaforma di automazione DeltaV per le applicazioni di processo alla piattaforma di automazione Ovation, affrontando i problemi di cybersecurity che sono una realtà quotidiana per i moderni processi di automazione”, ha aggiunto Chet Namboodri, Senior Vice President of Global Business Development di Nozomi Networks.. “I clienti del settore idrico, energetico e delle energie rinnovabili scelgono Emerson per le sue tecnologie e soluzioni innovative. Questo nuovo accordo rafforza il nostro impegno comune per proteggere le infrastrutture critiche in tutto il mondo”.

La suite completa di soluzioni di cybersecurity OT e IoT di Nozomi Networks è ora disponibile a livello globale tramite Emerson.