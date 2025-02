Enterprise Architecture: al via il corso di perfezionamento di BIP e Cefriel

È ufficiale: dopo il successo della prima edizione, torna a marzo il Corso di Perfezionamento di Enterprise Architecture. A confermarlo BIP, multinazionale di consulenza specializzata nella trasformazione digitale e Cefriel, centro di innovazione digitale fondato dal Politecnico di Milano.

Il corso di Enterprise Architecture, della durata complessiva di 10 settimane, si propone di formare la nuova generazione di Enterprise Architect, professionisti in grado di progettare e ottimizzare le architetture IT delle aziende per affrontare le sfide della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica.

Caratteristiche del nuovo Corso di Perfezionamento di Enterprise Architecture

Il programma didattico prevede un percorso di eccellenza per i futuri esperti di Enterprise Architecture, attraverso un mix di lezioni online e attività pratiche su progetti reali per aziende clienti di BIP, offrendo un’esperienza immersiva e concreta.

I partecipanti approfondiranno tematiche chiave come Business Modeling, Enterprise Architecture, Architecture Development, IT Governance & Strategy, Systems & Architectures e sviluppo di roadmap strategiche per la trasformazione digitale.

Uno degli elementi distintivi del corso è la garanzia di un’opportunità di carriera immediata come Enterprise Architect, grazie all’assunzione dei partecipanti in BIP fin dal primo giorno con un contratto di apprendistato professionalizzante, con la possibilità di lavorare in una delle sedi italiane della multinazionale.

Il costo del corso di Enterprise Architecture sarà interamente sostenuto da BIP, rendendo questa esperienza formativa completamente gratuita per i candidati selezionati.

Le iscrizioni sono aperte fino al 7 marzo 2025 e le selezioni si svolgeranno tra gennaio e marzo 2025.

La data prevista di inizio è il 17 marzo 2025.

Dichiarazioni

Arturo Magni, partner BIP e responsabile di PLAS (PLatform Architecture Strategy), Value Line di BIP dedicata all’Enterprise Architecture, commenta: “Da sempre, per BIP, investire nella formazione di nuovi talenti è una priorità. La seconda edizione di questo corso conferma il nostro impegno nel creare competenze strategiche per affrontare le sfide della trasformazione digitale. Siamo convinti che l’Enterprise Architecture sia un pilastro fondamentale per le aziende che vogliono innovare e competere in un mercato in continua evoluzione”.

“L’Enterprise Architecture si sta affermando sempre più come una disciplina strategica per garantire la coerenza tra IT, obiettivi aziendali e trasformazione digitale”, spiega Pierluigi Plebani, Professore del Politecnico di Milano e Direttore del corso. “Per una corretta adozione di questa pratica è quindi sempre più fondamentale conoscere le tecnologie, comprenderne il loro valore e riuscire a comprendere le varie interdipendenze. Il corso si propone definire la pratica dell’Enterprise Architecture e offrire una panoramica su strumenti e metodi per una sua corretta applicazione, con un focus sull’integrazione tra i diversi componenti di business, applicativi, tecnologici e dati, abilitando un’architettura dinamica e resiliente”.

“Cefriel sviluppa e coordina i percorsi post-laurea del Politecnico di Milano in ambito tecnologico, personalizzandoli in base alle competenze richieste dalle aziende e alle figure professionali da formare. Ogni programma integra attività pratiche e project work per garantire l’applicazione immediata delle conoscenze acquisite”, spiega Roberta Morici, Responsabile dei programmi di Formazione di Cefriel. “Le realtà più innovative, come BIP, investono in Corsi di Perfezionamento e Master Corporate per affrontare sfide strategiche come attrarre giovani talenti, offrire formazione specialistica certificata dal Politecnico di Milano, incentivare la crescita professionale ed accelerare la capacità di innovare in un contesto in continua trasformazione”.