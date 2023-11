Equinix e Alice & Bob aiutano l’Italia a entrare nell’era del Quantum Computing

Equinix, l’azienda di infrastrutture digitali a livello mondiale, ha annunciato oggi la collaborazione con Alice & Bob, azienda attiva nel settore del quantum computing che sta sviluppando uno dei processori quantistici più affidabili sul mercato. Grazie alla nuova partnership, i clienti di Equinix, in Italia e in tutto il mondo, potranno beneficiare di un accesso sicuro alla tecnologia quantistica all’avanguardia di Alice & Bob attraverso Equinix Metal ed Equinix Fabric, e dei servizi di strategia quantistica di Alice & Bob per le aziende, per sbloccare opportunità del valore di miliardi di dollari.

Il calcolo quantistico è una tecnologia innovativa che consente agli utenti di completare operazioni ad alta intensità di calcolo come la simulazione, l’ottimizzazione, il machine learning e la crittografia. Sebbene sia ancora in fase iniziale, ha il potenziale per rivoluzionare diversi processi industriali, cambiare la nostra comprensione dell’universo e persino contribuire a rallentare il cambiamento climatico. I computer quantistici hanno la potenza e il potenziale per risolvere problemi che richiederebbero migliaia di anni ai nostri migliori computer tradizionali.

La tecnologia di Alice & Bob, frutto di ricerche all’avanguardia condotte in laboratori francesi e internazionali, è in grado di aiutare le aziende ad accelerare l’innovazione e rendere la loro offerta più competitiva. Mentre infatti gli attuali computer quantistici possono riscontrare errori di calcolo che impediscono loro di mantenere le promesse teoriche, Alice & Bob sta sviluppando una tecnologia brevettata di superconducting quantum bit autocorrettivi: il cat qubit. I cat qubit rendono il calcolo quantistico universale e a prova di errore, con l’obiettivo di trasformarlo in un vantaggio commerciale decisivo.

“Siamo orgogliosi che la nostra tecnologia stia uscendo dal laboratorio per fare il suo ingresso nel mondo reale”, commenta Théau Peronnin, CEO di Alice & Bob. “Equinix è il partner ideale per portare la rivoluzione quantistica nella società. Non vediamo l’ora di aiutare i clienti di Equinix a risolvere alcuni dei problemi più complessi al mondo”.

La combinazione delle rigorose operazioni di sicurezza di Equinix con l’esperienza quantistica di Alice & Bob crea l’ambiente ideale per progettare innovazioni rivoluzionarie. Questa sinergia consentirà alle aziende di scoprire la potenza dell’informatica quantistica con la consapevolezza che la loro ricerca rimarrà completamente riservata.

“I computer quantistici consentiranno di elaborare serie di dati in modo più rapido e accurato che mai utilizzando l’AI e il Machine Learning, e mentre entro il 2030 il numero di computer quantistici a livello mondiale potrebbe essere compreso tra 2.000 e 5.000, siamo molto felici di essere in prima linea nella diffusione di questa nuova tecnologia”, ha dichiarato Emmanuel Becker, Managing Director di Equinix Italia. “I nostri clienti italiani e mondiali potranno ora beneficiare di questa soluzione unica, che ha il potenziale di rivoluzionare molti campi, dalla sicurezza informatica alla sostenibilità e all’automotive”.

I settori che si affidano alla potenza di calcolo ad alta intensità, come l’energia sostenibile, i prodotti chimici, i prodotti farmaceutici e i servizi finanziari, sono tra quelli destinati a essere modificati maggiormente dalla tecnologia entro il 2035, con un potenziale guadagno fino a 1,3 trilioni di dollari in termini di valore entro questa data.

Una vasta gamma di settori ed ecosistemi che intendono esplorare i potenziali casi d’uso dell’informatica quantistica possono ora accedere in modo sicuro e on-demand ai computer quantistici di Alice & Bob, ospitati nel data center on-premises di Alice & Bob, attraverso Equinix Metal ed Equinix Fabric.

Equinix Metal è un bare metal on-demand ad alte prestazioni, che può essere integrato direttamente con Equinix Fabric per distribuire in pochi minuti un’infrastruttura potente in tutto il mondo e consente alle aziende di connettersi a centinaia di reti, fornitori di comunicazioni, sicurezza e cloud, il tutto da un’unica postazione. Questo apre un mondo di potenzialità per le aziende che vogliono provare e sperimentare il computer quantistico di Alice e Bob all’interno della propria infrastruttura digitale, ma con la sicurezza e la facilità che contraddistinguono Equinix.