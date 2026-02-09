Equità retributiva: nuove funzionalità SAP la promuovono

Non è un segreto che le organizzazioni con pratiche retributive eque e trasparenti godano di una maggiore fiducia da parte dei dipendenti e di una reputazione del brand più solida. Secondo l’ultimo Mercer Global Pay Transparency Report, quando i potenziali candidati e i dipendenti hanno una chiara visibilità sui criteri alla base delle decisioni relative alle retribuzioni, le aziende registrano in genere livelli più elevati di coinvolgimento, una maggiore produttività e una migliore capacità di attrarre e fidelizzare i talenti.

Finora, molte imprese hanno affrontato la questione della parità retributiva secondo modalità e tempi propri, ma sta iniziando una nuova fase che ridefinirà le pratiche retributive e la cultura del lavoro in tutta l’Unione Europea (UE). La direttiva UE sulla trasparenza retributiva (direttiva UE 2023/970), che entrerà in vigore in tutti gli Stati membri dell’UE nel 2026, rafforza il principio della “parità di retribuzione per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore” sancito dal diritto dell’UE, imponendo ai datori di lavoro di adottare pratiche retributive trasparenti e azioni concrete per colmare il divario retributivo di genere, con potenziali conseguenze legali e finanziarie in caso di inadempienza.

SAP SuccessFactors HCM offre alle organizzazioni un’unica fonte attendibile di dati necessari alle aziende per soddisfare i requisiti di trasparenza salariale previsti da questa normativa. Oggi SAP annuncia nuove funzionalità che renderanno ancora più facile per le imprese soddisfare tali requisiti in tutti i paesi dell’Unione Europea.

Lanciata nella prima metà del 2026, EU Pay Transparency Insights è una nuova funzionalità del pacchetto People Intelligence presente in SAP Business Data Cloud (SAP BDC). Si tratta di un’applicazione intelligente basata sull’intelligenza artificiale che fornisce informazioni pronte all’uso per aiutare i leader a prendere decisioni più informate. EU Pay Transparency Insights consente alle organizzazioni di analizzare le retribuzioni, identificare i valori anomali e intervenire sui divari salariali, aiutando a soddisfare i requisiti di rendicontazione e creando allo stesso tempo vantaggi organizzativi e di performance derivanti da una reale equità retributiva.

Tre requisiti chiave della direttiva UE e come SAP SuccessFactors HCM li supporta

La direttiva UE sulla trasparenza retributiva rappresenta uno dei cambiamenti più radicali degli ultimi decenni in materia di gestione delle retribuzioni. Per soddisfare i nuovi obblighi, le organizzazioni devono rivalutare fin da ora le proprie capacità e processi di gestione dei dati HR e iniziare a pianificare gli eventuali adeguamenti. Mentre i paesi si preparano a recepire la direttiva nelle legislazioni nazionali entro giugno 2026, alcuni obblighi potrebbero già essere applicabili, mentre altri entreranno in vigore non appena saranno emanate le leggi nazionali. Inoltre, poiché le scadenze per la rendicontazione del divario retributivo variano a seconda delle dimensioni dell’azienda (a partire dal 2027 per i datori di lavoro con 150 o più dipendenti e sulla base dei dati sulla forza lavoro del 2026), le organizzazioni devono agire subito per essere pronte.

SAP SuccessFactors HCM è in grado di aiutare le imprese ad affrontare i tre requisiti chiave delineati nella direttiva (rendicontazione sul divario retributivo di genere, trasparenza retributiva per i dipendenti e trasparenza retributiva dei candidati) grazie a diverse funzionalità già disponibili e ad analisi avanzate per la rendicontazione sul divario retributivo di genere fornite tramite EU Pay Transparency Insights nella prima metà del 2026.

1. Rendicontazione sul divario retributivo di genere

Una volta recepita la direttiva nelle legislazioni nazionali, i datori di lavoro saranno tenuti a rendere noto il divario retributivo di genere secondo un calendario definito e qualsiasi divario pari o superiore al 5% dovrà essere giustificato o affrontato con una valutazione retributiva congiunta. Grazie alla funzione EU Pay Transparency Insights all’interno di People Intelligence in SAP BDC, i manager potranno accedere a informazioni dettagliate sui dipendenti per analizzare le retribuzioni e identificare i fattori alla base dei divari retributivi, ottenendo così le informazioni necessarie e generando report accurati con una visione unica e completa sull’equità dell’organizzazione.

2. Trasparenza retributiva per i dipendenti

La direttiva riconosce ai dipendenti il diritto di richiedere informazioni sui livelli retributivi medi, suddivisi per genere e per ruoli comparabili. Sfruttando le potenti funzionalità di generazione documentale di SAP SuccessFactors HCM, le aziende possono offrire ai dipendenti un’esperienza self-service che consente di visualizzare le dichiarazioni di trasparenza retributiva direttamente dal proprio profilo personale in SAP SuccessFactors Employee Central. Queste dichiarazioni possono fornire una visione chiara sulla retribuzione annuale del dipendente sia sulla retribuzione media per la stessa categoria professionale, sempre suddivisa per genere.

3. Trasparenza retributiva dei candidati

Infine, i datori di lavoro saranno tenuti a indicare le fasce retributive negli annunci di lavoro o prima dei colloqui. Sarà inoltre vietato chiedere ai candidati informazioni sulla loro storia retributiva. Le soluzioni SAP SuccessFactors contribuiscono a migliorare la trasparenza retributiva permettendo ai responsabili di comunicare le fasce retributive direttamente negli annunci di lavoro pubblicati tramite le soluzioni di recruiting di SAP, tra cui SAP SuccessFactors Recruiting e SmartRecruiters.

Oltre a queste funzionalità di SAP SuccessFactors, SAP continua a collaborare con il suo ampio ecosistema di partner per sostenere le aziende nel loro percorso verso una maggiore equità e trasparenza retributiva.

Un’opportunità per assumere un ruolo di leadership responsabile

La direttiva UE sulla trasparenza retributiva stabilisce un nuovo standard di riferimento in materia di responsabilità nella gestione e comunicazione delle retribuzioni da parte delle organizzazioni. Prepararsi in anticipo con il supporto di SAP permette alle aziende di offrire informazioni trasparenti sulle retribuzioni, ai dipendenti di avere una visione chiara dei loro compensi complessivi e del loro percorso professionale, e ai responsabili delle risorse umane di prendere decisioni coerenti e misurabili con sicurezza. Grazie alla continua innovazione e alla comprovata esperienza nei contesti locali, SAP aiuta le organizzazioni a stare al passo con i cambiamenti e a sviluppare un approccio sostenibile e realmente incentrato sulle persone per l’equità retributiva in tutta l’Unione Europea.

A cura di Dan Beck, General Manager e Chief Product Officer per SAP SuccessFactors, SAP