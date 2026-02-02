Gruppo Tampieri: innovazione e crescita sostenibile con SAP S/4HANA

Il Gruppo Tampieri è una realtà industriale unica nel panorama italiano: quasi 350 dipendenti e attività che vanno dagli oli da semi alla produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, dalla depurazione delle acque reflue ai biofiller da scarti agroindustriali, fino ai dispositivi medici. Un ecosistema complesso che negli anni ha fatto dell’economia circolare e della sostenibilità la propria cifra distintiva.

Oggi, con un business in espansione sostenuto anche da nuove acquisizioni, il Gruppo affronta una nuova sfida: uniformare processi, dati e capacità operative per aumentare la competitività e sostenere un percorso di innovazione sempre più solido. Per farlo, ha scelto l’ERP SAP S/4HANA e Derga Consulting come partner di progetto.

Più aziende, un’unica parola d’ordine: integrazione

La complessa transizione digitale del Gruppo Tampieri è stata guidata da un insieme di ragioni strategiche legate alla crescita, alla modernizzazione e all’esigenza di poter gestire un modello operativo altamente integrato, che aiutasse l’organizzazione a essere maggiormente competitiva nei diversi mercati in cui opera.

“La nostra è un’organizzazione in continua evoluzione, abbiamo quindi bisogno di affidarci a soluzioni che ci accompagnino nella crescita, sia organica che per acquisizioni. Negli ultimi mesi, ad esempio, abbiamo concluso operazioni strategiche di M&A. Per sostenere la sfida di integrare i processi di un sistema dinamico come il nostro, con strutture aziendali diversificate, avevamo bisogno di una base tecnologica avanzata, innovativa e altamente scalabile. Abbiamo quindi scelto SAP S/4HANA e con il partner Derga Consulting abbiamo trovato la combinazione giusta tra valore e professionalità, a garanzia del successo di questo importante progetto”, ha dichiarato Marco Capelli, CIO del Gruppo Tampieri.

L’opportunità di usufruire di un’ampia integrazione è fondamentale per Tampieri, dalla possibilità di connettere e fare dialogare i dati, fino alla rapidità di integrazione tra le diverse realtà che compongono l’organizzazione. Oltre ai processi di natura gestionale, quindi regolati da un sistema ERP, esistono infatti processi molto rigorosi che possono riguardare il mondo agroalimentare, piuttosto che quello del trattamento rifiuti o del settore energetico, con caratteristiche uniche.

“In Tampieri veniamo da una situazione customizzata e il passaggio all’ERP di SAP è una garanzia. L’inalterabilità del dato e tutte le peculiarità intrinseche nella tecnologia SAP sono un plus per noi. Questo passaggio, che consideriamo un back to standard, è anche l’occasione per rivedere alcune parti dei processi e riorganizzare le operazioni in molte aree e funzioni aziendali”, ha spiegato Mauro Bassani, IT and Application Manager di Gruppo Tampieri. “Abbiamo quasi 100 anni di storia, con un percorso dei sistemi informativi che si è sviluppato intensamente negli ultimi 15-20 anni, con molteplici stratificazioni di software e soluzioni per ottemperare le richieste che via via crescevano. Oggi, con la nuova soluzione di SAP, è arrivata la possibilità di razionalizzare e valorizzare i dati renderli univoci, e di generare nuovo valore di business”.

Il percorso di transizione a SAP S/4HANA vedrà coinvolti circa una sessantina di utenti del Gruppo, con un “go live” che, data l’importanza e la complessità del progetto, è stato fissato per il primo semestre del 2027.

Con questa transizione il management del Gruppo Tampieri si aspetta di ottenere coerenza dei dati, di raggiungere una visione chiara dei processi, di generare un modello replicabile e adottabile, anche in vista di eventuali nuove acquisizioni. A livello operativo l’obiettivo è di ottimizzare e rendere più efficienti le operazioni. “Il Gruppo Tampieri nei periodi di punta gestisce quotidianamente oltre 300 operazioni di logistica esterna, con la procedura di fatturazione che deve chiudersi entro la giornata di carico: capite bene come mantenere questi ritmi sia cruciale. La presenza di due consociate estere pone ulteriori sfide che richiedono la capacità di saper governare processi anche in contesti internazionali”, spiega Mauro Bassani, IT and Application Manager del Gruppo Tampieri.