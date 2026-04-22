Era intelligente: come sbloccare la crescita

L’era dell’intelligenza è segnata da rapidi progressi tecnologici, trasformazioni sociali e apparenti contraddizioni: siamo più connessi ma spesso più isolati, sommersi di informazioni ma incerti sulla verità, potenziati e al tempo stesso minacciati dalla tecnologia.

In questo scenario, imprese e governi si trovano ad affrontare sfide cruciali legate a sovranità, sicurezza e competitività. Per riuscirci devono adottare strategie che sembrano opposte: investire nonostante risorse limitate, condividere i dati proteggendoli, competere collaborando. Non sono paradossi da evitare, ma il nuovo modello operativo.

Per affrontare questa nuova normalità, le organizzazioni sono chiamate a fondare la propria azione su tre pilastri fondamentali: costruire basi digitali flessibili, integrare l’intelligenza artificiale in modo profondo e responsabile, e considerare la collaborazione come un vero vantaggio strategico.

Costruire la flessibilità

Il ritmo dell’innovazione è sempre più veloce. Tecnologie che ieri sembravano futuristiche oggi sono diffuse e domani rischiano di diventare obsolete. Per restare competitivi serve una base solida ma adattabile. Questa base è il cloud, che non rappresenta solo un progetto IT ma il fondamento di una modernizzazione completa dell’azienda.

Un’infrastruttura cloud moderna permette a dati, applicazioni e AI di interagire senza frizioni, accelerando l’innovazione, riducendo la complessità e offrendo la scalabilità necessaria a rispondere al cambiamento.

Ma la flessibilità non è solo tecnologica: occorre anche una cultura che valorizzi l’adattamento, la sperimentazione e la resilienza, trasformando il cambiamento in opportunità. Significa permettere alle persone di apprendere rapidamente, di correggere la rotta quando necessario e di considerare il cambiamento non come una minaccia, ma come un’opportunità di crescita.

Integrare l’AI nei processi

L’AI sta già trasformando il modo in cui lavoriamo, ma per sprigionarne il valore deve essere integrata nei processi aziendali. Ciò richiede software cloud moderno, gestione avanzata dei dati e uno stack coerente di tecnologie di AI.

Il passaggio dai sistemi legacy a piattaforme cloud integrate consente all’AI di comprendere e supportare le transazioni lungo l’intera catena del valore, permettendo agli agenti intelligenti di operare come veri colleghi digitali.

Questa evoluzione solleva però interrogativi sulla sovranità digitale. Il controllo dei dati e delle risorse critiche resta imprescindibile, così come la protezione delle informazioni sensibili. Standard internazionali condivisi possono garantire sicurezza e conformità, favorendo al tempo stesso la scalabilità globale dell’AI.

Non tutti i dati, inoltre, richiedono lo stesso livello di protezione: quelli legati alla sicurezza nazionale o pubblica devono restare sotto un controllo rigoroso, mentre altri possono essere gestiti in ambienti cloud affidabili e certificati. È questo equilibrio che permette di conciliare innovazione e responsabilità.

Competere collaborando

Nel mondo interconnesso di oggi, nessun attore può affrontare da solo sfide come la cybersicurezza, il cambiamento climatico o le disuguaglianze economiche. Il vantaggio competitivo nasce sempre più dalle partnership tra settori e Paesi, in particolare dalla collaborazione tra pubblico e privato per sviluppare casi d’uso dell’AI, creare ecosistemi aperti e investire nella formazione digitale.

La cooperazione è fondamentale anche nella governance: definire regole condivise per l’AI etica, la privacy e la sostenibilità richiede dialogo tra interessi diversi. Ma proprio questo confronto rappresenta la base del progresso.

Il dialogo come principio operativo

Le opportunità offerte dall’AI sono enormi, ma non automatiche. Dipenderanno dalla capacità di mantenere un dialogo costante tra imprese e governi, innovatori e cittadini. Nell’era dell’intelligenza, la questione non è se affronteremo paradossi, ma come li gestiremo.

Il dialogo deve diventare il nostro principio operativo: lo strumento per costruire fiducia, conciliare le contraddizioni e tracciare un percorso verso una prosperità condivisa. Il futuro apparterrà a chi saprà accettare la complessità, agire con coraggio e collaborare oltre le divisioni.

A cura di Christian Klein, CEO di SAP