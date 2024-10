Ericsson e Telstra raggiungono un nuovo record di uplink su una rete 5G Standalone

Nel settore della connettività si lavora costantemente per superare ogni limite. A questo proposito, Telstra, in collaborazione con Ericsson, ha annunciato di aver raggiunto, per la prima volta al mondo, una velocità in uplink di 447 Mbps su una rete 5G Standalone (SA), sfruttando la banda sub-6GHz della rete commerciale 5G di Telstra.

Il traguardo è stato raggiunto usando la rete del Southport Innovation Centre di Telstra; è stato superato di oltre 100 Mbps il precedente record e si è quindi stabilito un nuovo punto di riferimento per le prestazioni globali in uplink delle reti 5G Standalone.

Il nuovo record di 447 Mbps in uplink è una pietra miliare per il settore, in quanto le prestazioni in uplink sono essenziali per lo streaming live ad alta definizione, le videoconferenze e altre attività ad alto carico di dati, in particolare nei settori dell’intrattenimento, dell’industria e delle applicazioni aziendali.

Ericsson e Telstra lavorano per liberare il pieno potenziale del 5G

Questo risultato arriva dopo un’altra prima mondiale, annunciata all’inizio di quest’anno da Ericsson, Telstra e Qualcomm, quando il trio di imprese aveva raggiunto una velocità in uplink di 340 Mbps sulla rete 5G SA di Telstra. Il nuovo traguardo è stato raggiunto con due portanti FDD (Frequency Division Duplex) di 40 MHz ciascuna, dalla banda 1800 MHz e dalla banda 2600 MHz, impiegando la tecnologia di aggregazione delle portanti. I risultati sono stati ottenuti utilizzando un dispositivo Mobile Test Platform (MTP) dotato di un chipset presente sul mercato e già utilizzato in diversi cellulari in commercio.

Questo nuovo successo della tecnologia di Ericsson realizzato in collaborazione con Telstra dimostra i progressi che si stanno facendo nel liberare il pieno potenziale del 5G, per consentire esperienze utente di qualità superiore e supportare le applicazioni del futuro.

Si tratta di un risultato importante nel percorso di Telstra verso la creazione di una rete 5G SA ubiqua, in cui la banda media (1800MHz e 2600MHz) gioca un ruolo chiave. Telstra mira a spostare tutto il traffico verso il 5G SA, realizzando una rete più avanzata ed efficiente dove è possibile fornire ai clienti un’esperienza migliore, che include anche la possibilità di fornire servizi differenziati. Il traguardo raggiunto è una convalida di ciò che la rete del futuro può già offrire nelle aree in cui è disponibile l’accesso a questo spettro.

Obiettivi futuri

In prospettiva, Ericsson e Telstra continueranno a collaborare per ridefinire i limiti delle capacità di rete. Ottimizzando gli asset dello spettro e migliorando le prestazioni delle reti 5G SA, le due aziende mirano a fornire servizi di nuova generazione sia ai consumatori sia alle imprese, supportando settori critici come quello sanitario, il settore manifatturiero e la logistica per offrire nuove opportunità di innovazione e crescita economica. Con reti sempre più intelligenti, Ericsson abiliterà funzioni in cui i vettori possono essere selezionati automaticamente per fornire la migliore esperienza ai clienti.

Dichiarazioni

Sri Amirthalingam, Wireless Engineering Executive di Telstra, ha dichiarato: “La nostra continua collaborazione con Ericsson per elevare i limiti della velocità in uplink 5G evidenzia il nostro impegno a fornire le migliori esperienze di rete possibili ai nostri clienti. Il record di 447 Mbps raggiunto sulla nostra rete 5G Standalone a Southport rappresenta un significativo balzo in avanti in ciò che è possibile fare con il 5G, soprattutto per soddisfare le crescenti richieste di connessioni dati più veloci e affidabili per una vasta gamma di servizi e settori.”

Emilio Romeo, Head of Ericsson Australia and New Zealand, ha aggiunto: “Quest’ultimo risultato testimonia la forte collaborazione tra Ericsson e Telstra e la nostra visione condivisa per portare il 5G al suo pieno potenziale. Le migliori capacità di uplink dimostrate da questo nuovo record mondiale consentiranno la nascita di nuove applicazioni che richiedono un’elevata velocità di trasmissione dei dati e una bassa latenza, supportando le richieste di industrie e consumatori. Continuiamo a essere leader nell’innovazione 5G, mentre facciamo un altro passo avanti nel fornire migliori prestazioni di rete in Australia”.