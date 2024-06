Abbonamenti 5G in aumento: nel 2029 supereranno i 5 miliardi

I dispositivi mobili sono più avanzati che mai e, negli ultimi anni, si è registrata una crescita importante degli abbonamenti 5G a livello mondiale.

La nuova edizione dell’Ericsson Mobility Report rilasciata a giugno 2024 evidenzia, infatti, la crescita continua del 5G in tutto il mondo, con un incremento delle offerte di connettività evoluta (Stand Alone) e della copertura del 5G Midband.

Abbonamenti 5G: i dati dell’ultimo Mobility Report di Ericsson

Per la fine del 2029 nel mondo ci saranno 5,6 miliardi di abbonamenti 5G, che rappresenteranno il 60% di tutti gli abbonamenti 5G esistenti; il traffico mobile aumenterà con un 20% di crescita attesa anno su anno, e la popolazione mondiale (al di fuori della Cina) coperta dal 5G raddoppierà, passando dal 40% di fine 2023 all’80% di fine 2029.

In termini di evoluzione dell’offerta, il report evidenzia uno sviluppo della copertura del 5G in banda media, che a fine 2023 era arrivata al 35% della popolazione mondiale (al di fuori della Cina). 50 dei circa 300 operatori che offrono servizi di abbonamenti 5G nel mondo hanno lanciato il 5G Standalone (5G SA).

Inoltre, l’Ericsson Mobility Report evidenzia che la connettività FWA (Fixed Wireless Access) sta diventando un caso d’uso rilevante per l’implementazione del 5G da parte degli operatori telco di tutto il mondo, con una rilevante crescita nell’ultimo anno degli attori che offrono il servizio e lo usano per formulare offerte differenziate in base alla velocità di connessione con 5G FWA.

Questi e altri dati presenti nell’edizione 2024 dell’Ericsson Mobility Report, che come di consueto include tutte le più recenti previsioni per il settore, con analisi di dettaglio relative a diverse regioni del mondo, e la descrizione di casi concreti di applicazioni realizzate da alcuni clienti dell’azienda.

I dati nel dettaglio – la crescita continua degli abbonamenti 5G spinta dalla migliore esperienza d’uso

Riguardo al 5G, secondo l’Ericsson Mobility Report June 2024 oggi sono circa 300 gli operatori che offrono servizi 5G e circa 50 di essi hanno lanciato anche il 5G Standalone (5G SA).

Gli abbonamenti 5G aumentano in tutto il mondo: nei soli primi tre mesi del 2024 se ne sono aggiunti 160 milioni portandoli a 1,7 miliardi .

. Il report prevede che a fine 2024 i nuovi abbonamenti 5G attivati saranno 600 milioni.

Per la fine del 2029, il totale degli abbonamenti 5G sfiorerà i 5,6 miliardi

Raddoppierà la popolazione mondiale (al di fuori della Cina) che sarà coperta dal 5G, passando dal 40% di fine 2023 all’80%. Sempre a fine 2029, il 60% di tutti gli abbonamenti a servizi di connettività mobile saranno abbonamenti 5G.

Riguardo alle varie regioni del mondo si prevede che sarà il Nord America ad avere per la fine 2029 la maggior penetrazione del 5G, che arriverà al 90 % (430 milioni di abbonamenti). In India la crescita da qui al 2029 sarà molto rilevante: da 119 milioni di abbonamenti 5G rilevati a fine 2023 si passerà a 840 milioni, con una penetrazione sul totale del 65%.

5G in banda media – le prestazioni e la copertura

La copertura della popolazione al di fuori della Cina con 5G su banda media ha raggiunto il 35%.

I più rapidi sono stati Nord America e India che oggi hanno rispettivamente l’85% e il 90% di copertura mid-band.

A livello di user experience, dati statistici forniti da un importante service provider evidenziano che il 97% di tutte le attività che gli utenti hanno condotto su connettività 5G in banda media hanno ottenuto un time-to-content di meno di 1,5 secondi. Sulle connessioni 5G su bassa frequenza questo risultato si ottiene solo sul 67% delle attività, e solo sul 38% con connessioni 4G su qualsiasi banda.

Il traffico dati

Lo studio sugli abbonamenti 5G condotto da Ericsson conduce anche una previsione sul traffico dati: la previsione sull’aumento anno su anno del traffico dati è stata modificata al ribasso in questo report rispetto a quanto previsto nell’edizione del novembre 2023. Questo è stato necessario perché sono cambiati i dati sottostanti all’analisi – ad esempio regolatori e operatori telco hanno reso noti numeri più bassi per la seconda metà del 2023, in mercati piuttosto popolosi. Detto ciò:

Il traffico dati mobile è cresciuto del 25% anno su anno tra fine marzo 2023 e fine marzo 2024, spinto principalmente dalla migrazione degli abbonati all’uso di servizi di più recente generazione e ad alta intensità di dati, come il video

Si prevede che il traffico dati cresca a un tasso annuale composto del 20% fino alla fine del 2029.

Circa un quarto di tutti i dati sulle reti mobili, a fine 2023, era stato gestito via 5G e per la fine del 2029 si prevede che questo dato arriverà al 75% del totale.

La connettività FWA come caso d’uso per il 5G

Per quanto riguarda il tema FWA, Ericsson ha preso in considerazione 310 operatori telco di tutto il mondo. Tra di essi 241 offrivano, ad Aprile 2024, servizi FWA. 128 – circa il 53% – avevano anche un’offerta di abbonamenti 5G FWA: questo è un aumento di dodici punti rispetto al periodo corrispondente del 2023, per una crescita del 29%

Il 5G FWA offre velocità, funzionalità di gestione dei dati e bassa latenza che rendono più attrattivo per gli operatori telco creare piani tariffari FWA differenziati per velocità, con parametri dati in downlink e uplink, similmente a quanto si fa per le offerte di connettività via cavo o su fibra.

Ciò nell’ultimo anno ha contribuito a far crescere di quasi il 50% il numero di operatori che offrono tariffe 5G FWA differenziate basate sulla velocità, con il 40% di tutti gli operatori che oggi lo fanno. Questo fa della connettività FWA il secondo più rilevante caso d’uso per il 5G, secondo solo all’offerta di servizi in banda larga mobile evoluti (eMBB).

L’edizione completa dell’Ericsson Mobility Report, giugno 2024, contiene anche quattro approfondimenti su casi di studio che raccontano:

come la rete 5G di NorthStar ispira innovazione (insieme a Telia e alla svedese AstaZero) sulla connettività per veicoli a guida autonoma;

un progetto per portare il 5G sottoterra (con Rogers, Canada) nella metropolitana di Toronto in Canada;

come si possono offrire migliori esperienze ai clienti (con Bharti Airtel, India) parlando delle priorità strategiche e delle scelte in tema di 5G dell’operatore;

come costruire una rete programmabile ad alte prestazioni (con AT&T, Usa) parlando dei progetti di AT&T in questo campo.

Un webinar di presentazione sul report si terrà alle 18.00 CEST mercoledì 26 giugno. Per partecipare è necessaria la registrazione via questo link

Dichiarazioni

Fredrik Jejdling, Executive Vice President and Head of Networks, di Ericsson, dichiara: “L’Ericsson Mobility Report appena rilasciato mostra che c’è una continua, forte crescita degli abbonamenti 5G. I casi d’uso più importanti sono i servizi evoluti di connettività in banda larga mobile e il Fixed Wireless Access, e in questo caso vi sono segnali che evidenziano come le capacità del 5G stiamo influenzando la formulazione delle offerte FWA da parte degli operatori. Il report evidenzia anche la necessità di aumentare l’implementazione della tecnologia 5G Standalone, per realizzare il pieno potenziale del 5G”.