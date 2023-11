Esendex è Business Solution Provider di Meta

In quanto Provider di Soluzioni Aziendali, quindi, esperto nell’integrazione di WhatsApp Business, Esendex si propone come partner di riferimento per tutte quelle aziende che desiderano utilizzare nelle comunicazioni da e verso i clienti l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo nel modo più efficiente ed efficace.

Esendex, infatti, ha integrato le API di WhatsApp Business messe a disposizione da Meta nella propria piattaforma di mobile messaging Studio, di cui le aziende possono avvalersi per dar vita a comunicazioni bidirezionali con la clientela e creare messaggi interattivi e dinamici, in grado di aumentare il coinvolgimento e migliorare di conseguenza anche i tassi di risposta.

WhatsApp Business Platform, che è la soluzione di Meta integrata nella piattaforma multicanale di Esendex, è uno strumento decisamente più completo e avanzato dell’app WhatsApp Business standard, pensata per basiche esigenze di comunicazione di piccole aziende. Rispetto a quest’ultima, la versione Platform si differenzia per la possibilità di gestire simultaneamente più conversazioni da parte di molteplici utenti, di avvalersi di template di messaggi con immagini, video, pulsanti interattivi, di aggiungere funzioni automatizzate e chatbot, raggruppare i clienti, inviare messaggi multipli personalizzati, reportistica avanzata e molto altro.

, che ha proseguito: “Esendex è in grado di supportare in maniera dedicata tutte le aziende che vogliono sfruttare al meglio le potenzialità conversazionali di WhatsApp, che con la nostra piattaforma Studio possono essere integrate a livello multicanale con tutti gli altri strumenti di comunicazione mobile”. “Per noi di Esendex essere Business Solution Provider ufficiale di Meta significa poter offrire ai nostri clienti un servizio privilegiato per accedere velocemente ai benefici di WhatsApp Business Platform”, ha commentato Carmine Scandale, Head of Sales di Esendex Italia (nella foto sopra)che ha proseguito: “Esendex è in grado di supportare in maniera dedicata tutte le aziende che vogliono sfruttare al meglio le potenzialità conversazionali di WhatsApp, che con la nostra piattaforma Studio possono essere integrate a livello multicanale con tutti gli altri strumenti di comunicazione mobile”.