ESET 5K Run: il 31 maggio a Melegnano si corre con ESET

Sempre attiva nella promozione di eventi sportivi e di aggregazione, ESET Italia, azienda leader nel settore della sicurezza informatica, organizza e promuove la 1a edizione della ESET 5K Run, l’evento che unisce sport e divertimento e si propone di dare voce alle innumerevoli sinergie tra il mondo dello sport e quello aziendale. ESET infatti fonda la propria filosofia su valori quali l’integrità, l’affidabilità, la passione e il coraggio, che contraddistinguono non solo un corretto approccio al business ma anche allo sport e che dal 2023 promuove attraverso una serie di iniziative legate al mondo della corsa.

Le tre gare di ESET 5K Run

L’ESET 5K Run, inserita nel Global Calendar della World Athletic, si terrà a Melegnano il prossimo 31 maggio a partire dalle 19:00 e vedrà la partecipazione di sportivi di rilievo nazionale e di runner amatoriali.

L’evento di Melegnano è suddiviso in 3 gare: la prima di 2,3 Km, Corsa non competitiva e dedicata alle famiglie, su un percorso accessibile a tutti, cui seguirà la Gara Competitiva Fidal su un percorso di 5 km omologato FIDAL Bronze. Infine, la Gara Elite a invito, in cui i migliori runner si sfideranno in un testa a testa mozzafiato per aggiudicarsi il podio e per stabilire il primo record del tracciato.

Promossi da ESET

Organizzata con il patrocinio del Comune di Melegnano (Assessorato dello Sport), l’ESET 5K Run è parte integrante del progetto Corri con ESET che anche quest’anno vede l’azienda come main sponsor dei numerosi eventi di atletica leggera promossi dalla ESET League 2024, quali:

la Walk and Middle Distance Night By ESET , (WMD_NIGHT), meeting internazionale di atletica leggera riservato alle sole discipline della marcia e del mezzofondo, che si è svolto lo scorso 27 aprile all’Arena Civica di Milano con la presenza di un nutrito numero di atleti azzurri tra cui Nadia Battocletti, Federica Del Buono, Catalin Tecuceanu, Pietro Arese, Francesco Pernici, Marta Zenoni, Simone Barontini, Elena Bellò, Eloisa Coira, Iliass Aouani;

l'evento podistico DKRace 10 km(Don Kenya Run) che ha avuto luogo all'interno del Parco di Monza, il 5 maggio e ha visto la partecipazione del campione europeo dei 10.000 metri Yeman Crippa.

La serie di eventi si concluderà con la corsa campestre Milano Cross Challenge in programmazione il prossimo 17 dicembre, al Parco Monte Stella.

Madrina d’eccezione di Corri con ESET per il terzo anno consecutivo è l’atleta Giovanna Epis, maratoneta e mezzofondista della Nazionale Italiana, atleta olimpica, campionessa italiana assoluta di maratona ai Campionati nazionali negli anni 2020 e 2023, oltre che detentrice del secondo miglior tempo femminile nella storia della maratona italiana.

L’evento di presentazione della ESET 5K Run

La prima edizione della ESET 5K Run verrà ufficialmente presentata il 23 maggio prossimo, alle ore 21:00, nel corso di una conferenza stampa aperta al pubblico che si terrà nella Sala delle Battaglie del Castello Visconteo Mediceo di Melegnano, in Piazza Vittoria. All’incontro, moderato dal giornalista Andrea Grassani, parteciperanno tra gli altri: Jessica Granata, Assessore allo sport di Melegnano, Fabio Buccigrossi, Country Manager di ESET Italia e promotore dell’evento, Giorgio Rondelli, Allenatore Nazionale di Atletica e giornalista sportivo, Giulia Sommi Campionessa italiana 2022 di maratona, Giovanna Epis, maratoneta e mezzofondista della Nazionale Italiana, Dario Chitti, ex Triathleta della Nazionale Italiana per 10 anni consecutivi.

Con l’inserimento della ESET 5K Run nel Global Calendar della World Athletic, i risultati ottenuti in gara saranno validi ai fini del ranking internazionale.

Dichiarazioni

“Con la prima edizione della ESET 5K Run, Melegnano avrà una buona visibilità per promuovere un evento a nostro avviso straordinario. Il 31 maggio, le strade della nostra città saranno animate da runner di ogni livello, pronti a sfidarsi e a sottolineare insieme valori fondamentali come impegno e spirito di squadra”, commenta di Vito Bellomo, Sindaco di Melegnano. “Grazie al forte coinvolgimento di ESET e al patrocinio del Comune di Melegnano, non sarà solo un evento sportivo, ma un’opportunità per rafforzare il legame tra la comunità locale e le iniziative che promuovono un futuro più sicuro e consapevole per i cittadini”.

“Consideriamo la ESET 5K Run come un valido momento di connessione unica tra la nostra comunità e il mondo dello sport. Grazie all’entusiasmo dei partecipanti e al sostegno del Comune di Melegnano, questo evento non solo promuove la salute e il benessere, ma ci offre anche l’opportunità di riflettere sulle similitudini tra lo spirito competitivo dello sport e la nostra missione di garantire un mondo digitale più sicuro”, aggiunge Fabio Buccigrossi, Country Manager di ESET Italia. “Come ESET, ci impegniamo a offrire le migliori soluzioni per affrontare le nuove sfide della cybersecurity e per condividere un messaggio forte sia con i clienti sia con i nostri partner, e siamo orgogliosi di aver promosso e fortemente voluto questa iniziativa”.