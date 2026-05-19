ESET PRIVATE: il nuovo portafoglio ESET per soluzioni più personalizzate

ESET, specialista europeo globale nel mercato della cybersecurity, ha comunicato che in occasione dell’ESET World 2026 verrà presentato il nuovo portfolio ESET PRIVATE.

Le grandi organizzazioni gestiscono infrastrutture sempre più complesse e devono affrontare requisiti normativi stringenti e minacce informatiche in costante crescita. In questo contesto, le soluzioni standard non sono più sufficienti. Per garantire continuità operativa, è necessario disporre di sistemi di sicurezza personalizzati e perfettamente integrati con le infrastrutture esistenti.

Per rispondere a queste esigenze, ESET PRIVATE nasce per offrire servizi di cybersecurity personalizzati e basati sulla consulenza ad ambienti Enterprise complessi e al settore pubblico, incluse le più grandi aziende al mondo, gli organismi di Difesa, gli operatori di infrastrutture critiche e le istituzioni pubbliche. Le soluzioni sono progettate per adattarsi a un’ampia varietà di requisiti e contesti operativi, tra cui gli ambienti con forti esigenze di data-residency e sovranità digitale.

“Le soluzioni ESET PRIVATE, che vanno ad estendere il nostro portfolio standard B2B ed Enterprise, sono progettate per rispondere ai requisiti specifici e ai contesti operativi delle grandi aziende e degli enti governativi”, ha dichiarato David Března, Vice President of CS Operations and Scale Up di ESET.

“A seconda del settore, i nostri clienti stanno passando dall’acquisto di tecnologie alla gestione del rischio cyber, navigando in un contesto caratterizzato da rapidi cambiamenti geopolitici, architetture digitali sempre più complesse e un sovraccarico di strumenti e dati. Il ruolo di ESET sta evolvendo da semplice fornitore tecnologico a partner strategico, capace di offrire soluzioni di sicurezza progettate su misura per adattarsi al contesto aziendale, operativo e normativo di ogni organizzazione.

Che si tratti di una banca impegnata a proteggere i clienti dalle frodi di phishing, di un produttore di lungo corso che deve mettere in sicurezza tecnologie OT legacy critiche, di una società energetica che necessita di threat intelligence per proteggere la propria rete di distribuzione o di un governo che punta alla sovranità digitale, andando oltre il semplice tema della localizzazione dei dati, ESET può offrire molto di più rispetto a ciò per cui è tradizionalmente conosciuta.”

Precedentemente nota come Corporate Solutions, ESET PRIVATE offre:

• Progettazione e sviluppo personalizzati: Team dedicati di ingegneri e architetti di ESET collaborano con i clienti per adattare, implementare ed estendere le soluzioni in base a esigenze operative e di sicurezza avanzata.

• Portfolio modulare di soluzioni: I clienti possono combinare liberamente le diverse soluzioni di ESET PRIVATE.

• Soluzioni cloud oppure on-premises: Integrazione fluida con infrastrutture e operation aziendali complesse, grazie a opzioni di deployment flessibili.

• Approccio consulenziale: ESET fornisce supporto specialistico basato su approfondite competenze di settore.

• Soluzioni end-to-end: ESET promuove partnership a lungo termine e una gestione continua del ciclo di vita delle soluzioni.

Forte di oltre 30 anni di esperienza nella cybersecurity e di capacità globali di threat intelligence, ESET mette a disposizione soluzioni robuste e personalizzate di sicurezza digitale, combinando prodotti pluripremiati di ESET con tecnologie proprietarie e risorse altamente qualificate. Consentendo alle aziende di andare oltre i requisiti di compliance, le soluzioni multilivello di ESET integrano la potenza dell’intelligenza artificiale e quella dell’expertise umana, e sono disponibili in ambienti cloud e on-premises.

Maggiori informazioni all’ESET World 2026

ESET presenterà pubblicamente ESET PRIVATE durante la conferenza annuale ESET WORLD, che riunirà esperti di cybersecurity provenienti da tutto il mondo per confrontarsi, fare networking e approfondire ESET PRIVATE e le altre soluzioni e servizi dell’azienda.

Tra gli interventi in programma figurano sessioni dedicate agli ambienti ad alta pressione e ad alto rischio, tutte partecipate da esperti di ESET e da autorevoli professionisti del settore:

Beyond One-Size-Fits-All Security: Meeting the Needs of High-Risk Organizations

Juraj Malcho – Chief Technology Officer, ESET

Martin Talian – Chief Corporate Solutions Officer, ESETCon l’aumentare della complessità e dell’impatto delle minacce, molte organizzazioni non possono affidarsi a soluzioni di protezione standard e uguali per tutti. Alcune operano in contesti in cui fiducia, resilienza e controllo sono elementi critici e richiedono un approccio alla sicurezza di livello superiore.

How can we secure systems operating in restricted and autonomous environments?

Patrik Pliesovsky: Director of Delivery and Deployment, ESET

Proteggere sistemi che operano in ambienti ristretti o isolati rappresenta una sfida senza precedenti, soprattutto considerato che gli agenti autonomi basati sull’intelligenza artificiale stanno migliorando la propria capacità di prendere decisioni in modo indipendente senza intervento umano. La sessione analizzerà gli aspetti chiave per progettare architetture di cybersecurity efficaci in sistemi autonomi e con vincoli operativi. L’attenzione sarà rivolta al bilanciamento tra autonomia operativa e solidi controlli di sicurezza, garantendo integrità dei sistemi, monitoraggio continuo dei comportamenti e resilienza in ambienti isolati, con risorse limitate o air-gapped.

Cyber Defense at the Digital Front lines

Andrew Lee, Vice President of Government Affairs, ESET

Colonel Mietta Groeneveld, Director of NATO Command and Control Centre of Excellence

Hans De Vries, Chief Cybersecurity and Operations Officer, ENISA

Questo panel riunisce esperti di cybersecurity di alto livello per affrontare la crescente aggressività cyber da parte di Stati che sempre più spesso ignorano le norme internazionali in materia di cybersicurezza per condurre attività di spionaggio e attaccare infrastrutture critiche. A fronte di regimi ostili che sfruttano le tecnologie digitali, portano avanti attacchi informatici distruttivi e utilizzano l’intelligenza artificiale, i difensori si trovano ad affrontare la complessa sfida di contrastare guerre asimmetriche, salvaguardando al contempo le libertà civili e la sicurezza dei cittadini.

Il panel analizzerà strategie di resilienza, approfondendo come proteggere i servizi essenziali in un contesto di conflitto persistente. L’obiettivo finale della sessione è quello di comprendere come difendere le “prime linee” digitali senza compromettere i valori stessi che si intendono proteggere.

Strategic Cyber Resilience: The New Front Line Against Nation-State Warfare

Thomas Hemker – Security CTO, Cyber Risk Advisor, Guter Hafen Cyber-Sicherheit

Colonel Mietta Groeneveld, Director of NATO Command and Control Centre of Excellence

A fronte di attori statali che rendono sempre più sfumato il confine tra guerra informatica e cybercrime e adottano sofisticate tattiche basate sull’intelligenza artificiale per colpire supply chain e infrastrutture critiche, i tradizionali modelli di sicurezza focalizzati esclusivamente sulla difesa si stanno dimostrando insufficienti. La necessità di architetture di sicurezza avanzate e resilienti non è mai stata così sentita. Questo panel discuterà il ruolo della cyber resilience come pilastro delle moderne strategie di difesa, trasformando la cybersecurity da semplice centro di costo a vantaggio competitivo.

Registrati e segui online la conferenza che si terrà a Berlino, in Germania, presso il JW Marriott Hotel dal 19 al 20 maggio.