ESET HOME Security Essential è Prodotto dell’Anno 2024 di AV-Comparatives

ESET, leader europeo globale nel mercato della cybersecurity, è orgogliosa di annunciare che ESET HOME Security Essential è stato nominato Prodotto dell’Anno 2024 da AV-Comparatives. Questo prestigioso riconoscimento premia le eccezionali prestazioni e l’affidabilità di ESET HOME Security Essential per Windows nella protezione degli utenti da un’ampia gamma di minacce informatiche.

ESET HOME Security: sicurezza personalizzata per ogni tipo di utente

Nel 2024, AV-Comparatives ha sottoposto 16 soluzioni di sicurezza per Windows a test rigorosi, valutandone la capacità di difendere dagli attacchi informatici, identificare le minacce più recenti, contrastare attacchi mirati avanzati e offrire protezione senza rallentare il sistema. ESET HOME Security Essential si è distinto come miglior prodotto, ottenendo il massimo riconoscimento Advanced+ in tutti e sette i test condotti nel corso dell’anno.

Come evidenziato nel Summary Report 2024 di AV-Comparatives, “I revisori sono rimasti colpiti dall’interfaccia utente pulita e intuitiva, progettata per utenti non esperti, così come dalle ampie opzioni di personalizzazione e scansione disponibili per gli utenti più avanzati”.

Sebbene la maggior parte dei vendor imponga il rinnovo automatico, il report sottolinea come ESET, in modo particolarmente apprezzabile, sia tra i pochi a non rendere obbligatoria questa pratica per gli utenti. Inoltre, evidenzia ESET HOME Security Essential come soluzione di sicurezza ben progettata e di facile utilizzo, con impostazioni predefinite sicure e funzionalità essenziali intuitivamente accessibili.

ESET HOME Security per Windows è progettato per offrire una protezione ad alte prestazioni con un impatto minimo sul sistema, grazie a tecnologie multilivello che vanno oltre le funzionalità di un semplice antivirus.

Dichiarazioni

Andreas Clementi, Founder e CEO di AV-Comparatives, ha commentato il riconoscimento di ESET: “Le prestazioni di ESET nei nostri test del 2024 sono state costantemente elevate, ottenendo punteggi eccellenti in diverse categorie. I premi assegnati riflettono l’affidabilità del prodotto nella protezione dal malware, nell’usabilità e nelle prestazioni di sistema. ESET HOME Security Essential ha dimostrato un approccio equilibrato, garantendo una sicurezza efficace senza gravare sulle risorse del sistema, un aspetto molto apprezzato dagli utenti”.

“Siamo onorati di essere stati riconosciuti come Product of the Year 2024 da AV-Comparatives. Questo premio è la testimonianza del nostro impegno nel fornire soluzioni di sicurezza tecnologicamente avanzate e ad alte prestazioni, che proteggono la vita digitale dei nostri clienti senza compromettere le performance dei loro dispositivi. Continueremo a innovare e migliorare i nostri prodotti per rispondere alle reali esigenze di cybersecurity e privacy degli utenti, consentendo loro di sfruttare appieno il potenziale della tecnologia in un mondo digitale sicuro”, ha dichiarato Viktória Ivanová, Vice President of Consumer and IoT Segment di ESET.