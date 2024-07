ESET PROTECT è la soluzione di sicurezza preferita dai clienti

La cybersecurity è una cosa seria e gli utenti si aspettano esperienze di sicurezza sopra la media, soprattutto le PMI che, giornalmente, si ritrovano ad affrontare attacchi cyber sempre più mirati e frequenti. E sopra la media sono le performance offerte da ESET, leader europeo globale nel mercato della cybersecurity, che difatti è stata riconosciuta come Customer’s Choice per le imprese di medie dimensioni nel report Gartner Peer Insights ´Voice of the Customer´ for Endpoint Protection Platforms 2024.

La selezione si basa sulle recensioni di 220 utenti finali professionali verificati e si concentra sulla loro esperienza diretta nell’utilizzo della piattaforma ESET PROTECT. Secondo il report, il 96% delle recensioni ricevute per ESET ha indicato una valutazione di 5 o 4 stelle (60% 5 stelle e 36% 4 stelle). Complessivamente, i clienti di ESET hanno assegnato una valutazione media di 4,6 su 5, e il 90% di loro ha concluso che in questo momento raccomanderebbe la soluzione offerta dal vendor.

ESET PROTECT: un’esperienza sopra la media

L’offerta ESET PROTECT è stata concepita in base alle esigenze reali dei clienti ed è in continuo sviluppo per rispondere alle mutevoli esigenze di sicurezza delle aziende. Per realizzare appieno il proprio potenziale di sicurezza, ESET PROTECT offre un approccio orientato alla prevenzione con:

Una soluzione di sicurezza per gli endpoint potente, moderna e multilivello

Protezione estesa con difesa dalle minacce mobili, sicurezza dei server, delle applicazioni cloud e della posta elettronica

Valutazione completa delle vulnerabilità e gestione delle patch

Protezione avanzata dalle minacce e tecnologie di rilevamento AI-native

Telemetria e informazioni sulle minacce di provenienza globale

Servizi di rilevamento e risposta gestiti altamente scalabili con supporto locale e tempi di risposta di 20 minuti.

Secondo il report, “I vendor che si posizionano nel quadrante superiore destro della grid “Voice of the Customer” sono riconosciuti come Gartner Peer Insights Customers’ Choice, e contrassegnati con il badge Customers’ Choice. I vendor selezionati soddisfano o superano la media del mercato sia per quanto riguarda l’esperienza complessiva sia per quanto riguarda il gradimento e l’adozione da parte degli utenti“.

Dichiarazioni

“Siamo molto orgogliosi di essere stati nominati Customer’s Choice nella categoria Midsize Enterprises della classifica Gartner Peer Insights 2024 ´Voice of the Customer´ per le piattaforme di protezione degli endpoint. Crediamo che sia una vera e propria testimonianza della qualità dei prodotti e dei servizi che forniamo ai nostri clienti in tutto il mondo“, ha dichiarato Pavol Balaj, Chief Business Officer di ESET, commentando il risultato ottenuto dall’azienda grazie a ESET PROTECT. “Garantire la protezione degli endpoint è fondamentale per le aziende, soprattutto nel contesto attuale. Il feedback positivo dei clienti e la consapevolezza che le nostre soluzioni contribuiscono alla sicurezza delle organizzazioni ci motivano a continuare in questa direzione“.