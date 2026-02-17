ESET riconosciuta Customers’ Choice per l’Endpoint Protection secondo Gartner Peer Insights

ESET, specialista globale nel mercato della cybersecurity, è stata riconosciuta come Customers’ Choice nel report 2026 Gartner Peer Insights Voice of the Customer per le Endpoint Protection Platform. Su 18 vendor valutati, ESET rientra tra i soli cinque ad aver ottenuto questo riconoscimento, sulla base delle performance in termini di User Interest and Adoption (asse x) e di Overall Experience (asse y).

Secondo il report, il 99% delle recensioni Gartner Peer Insights ricevute per ESET indica una valutazione a 5 stelle (78%) o a 4 stelle (21%). Complessivamente, i clienti hanno attribuito a ESET un punteggio di 4,8 su 5, con il 96% che dichiara di raccomandare l’azienda. La Support Experience ha ottenuto un punteggio di 4,8 su 5; valutazioni positive sono state espresse anche per Product Capabilities, Sales Experience e Deployment Experience.

“Essere riconosciuti come Customers’ Choice da Gartner Peer Insights è per noi particolarmente significativo perché si basa sulle valutazioni di organizzazioni e professionisti IT che utilizzano quotidianamente le nostre tecnologie”, ha dichiarato Zuzana Legáthová, Director of Market Intelligence and Analyst Relations di ESET. “La fiducia dei clienti guida il nostro lavoro. Il loro feedback conferma l’impegno nel fornire una piattaforma di cybersecurity Prevention-First, basata su AI, in grado non solo di migliorare il livello di sicurezza, ma anche di generare un impatto misurabile sul business, aiutando le organizzazioni a operare con fiducia e resilienza in uno scenario di minacce sempre più complesso”.

Il report Voice of the Customer aggrega recensioni e valutazioni espresse da professionisti IT e utenti finali verificati su un periodo di 18 mesi, conclusosi il 30 novembre 2025, e offre una panoramica dettagliata delle esperienze dei clienti con i vendor di cybersecurity. Il riconoscimento ottenuto da ESET si basa sulle recensioni di 134 professionisti end-user verificati e riflette, secondo l’azienda, la loro esperienza diretta nell’utilizzo della piattaforma ESET PROTECT.

ESET PROTECT è una piattaforma di cybersecurity completa, progettata per rispondere alle esigenze in evoluzione delle organizzazioni moderne. Si tratta di una soluzione XDR cloud-first che combina prevenzione di nuova generazione AI-native, rilevamento e threat hunting proattivo per proteggere le aziende. Basata su decenni di esperienza e innovazione continua, adotta un approccio Prevention-First alla sicurezza, integrando tecnologie avanzate e servizi di sicurezza in un’unica soluzione scalabile.