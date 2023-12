ESET ‘Strong Performer’ nell’Endpoint Security Report di Forrester

ESET, specialista europeo globale nel mercato della cybersecurity, è stata riconosciuta come “Strong Performer” nel report The Forrester Wave: Endpoint Security, Q4 2023. Forrester, autorevole società di analisi, ha selezionato e sottoposto a un’analisi meticolosa 13 vendor di soluzioni di endpoint security valutandoli in base a 25 criteri, per aiutare i responsabili della sicurezza e del rischio nella scelta della soluzione più adatta alle specifiche esigenze.

Il report sottolinea il ruolo critico delle soluzioni di sicurezza degli endpoint, che fungono da prima e ultima linea di difesa per gli utenti business, salvaguardando i loro dispositivi dalle minacce informatiche, rilevando e rispondendo alle azioni dannose e risolvendo gli incidenti in modo rapido ed efficiente. Il report precisa che “il fattore di differenziazione di ESET è la capacità di supportare le organizzazioni che hanno bisogno di mantenere un’infrastruttura “air-gapped”, e questo, secondo ESET, sottolinea l’impegno dell’azienda nel soddisfare le diverse esigenze di sicurezza.

Il report ha anche evidenziato che ESET dispone di potenti strumenti di prevenzione quando si tratta di malware ed exploit mirati agli endpoint – la protezione dei dispositivi mobili proposta da ESET offre non solo la gestione dei dispositivi mobili ma anche la gestione delle vulnerabilità e delle patch per tutti gli endpoint supportati.

Jakub Debski, Chief Product Officer di ESET, ha dichiarato: “Salvaguardare i nostri utenti e le loro aziende dalle minacce avanzate più sofisticate è al centro della nostra mission. Nell’attuale panorama digitale in rapida evoluzione, è essenziale che le aziende abbiano accesso a strumenti di rilevamento e risposta solidi e all’avanguardia. Siamo certi che i responsabili della sicurezza e del rischio possano prendere decisioni informate per le proprie organizzazioni scegliendo le soluzioni innovative di ESET – che consentono alle aziende di concentrarsi sulle attività di business, semplificando la gestione della sicurezza attraverso la piattaforma unificata XDR di ESET”.

ESET ritiene che il riconoscimento di Forrester la posizioni come attore competitivo nel mercato dell’endpoint security, rafforzando la reputazione dell’azienda per la fornitura di soluzioni di sicurezza avanzate e affidabili. ESET rimane ferma nella sua missione di supportare le aziende con strumenti di sicurezza digitale all’avanguardia, garantendo una solida protezione contro minacce informatiche in continua evoluzione.