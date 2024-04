EU AI Act: che impatto avrà sulle aziende?

Il Parlamento Europeo ha approvato la legge sull’Intelligenza Artificiale (AI), l’ormai noto EU AI Act, e le aziende che vogliono fare uso dell’AI e dei LLM devono seguire le linee guida imposte dalla normativa.

Obiettivo principale dell’EU AI Act è “rafforzare la conformità normativa nei settori della gestione del rischio, della protezione dei dati, dei sistemi di gestione della qualità, della trasparenza, della supervisione umana, dell’accuratezza, della robustezza e della sicurezza informatica. Il regolamento mira a promuovere la trasparenza e la responsabilità nel modo in cui i sistemi di AI vengono sviluppati e implementati, contribuendo a garantire che i prodotti di AI immessi sul mercato siano sicuri da utilizzare per le persone”.

Le aziende sono pronte a tutto questo? E che impatto avrà l’EU AI Act? Sicuramente le sfide da affrontare sono tante. Senza dubbio l’AI è uno strumento potente che sta conoscendo, soprattutto negli ultimi mesi, un tasso di adozione elevato, ma è anche vero che parliamo di uno strumento che deve essere utilizzato in modo responsabile e sicuro.

Aziende e EU AI Act: tutto è più semplice con IBM watsonx.governance

“Da anni, in Europa, i politici discutono su come regolamentare l’uso dell’AI per proteggere aziende pubbliche e private e cittadini dai potenziali rischi dell’AI”, dichiara Christina Montgomery, VP e Chief Privacy & Trust Officer, IBM “. IBM è parte di questo processo, passo dopo passo, con il suo organo consultivo tecnico dal 2021”.

Per aiutare le aziende ad adeguarsi all’EU AI Act, IBM propone watsonx.governance, un kit di strumenti che aiutano le organizzazioni a gestire i rischi, creare modelli trasparenti e anticipare la conformità rispetto alla normativa europea che regolamenta l’uso degli strumenti di Intelligenza Artificiale.

watsonx.governance aiuta a promuovere la trasparenza e la documentazione dei modelli in 3 aree chiave:

Compliance – aiutare a gestire la trasparenza dell’AI e garantire la conformità alle politiche e agli standard.

– aiutare a gestire la trasparenza dell’AI e garantire la conformità alle politiche e agli standard. Risk management – soglie di rischio preimpostate, che aiutano a rilevare e mitigare in modo proattivo i rischi del modello di AI.

soglie di rischio preimpostate, che aiutano a rilevare e mitigare in modo proattivo i rischi del modello di AI. Lifecycle governance – aiutare a governare sia l’intelligenza artificiale generativa che i modelli di machine learning predittivo durante l’intero ciclo di vita.

“L’Intelligenza Artificiale generativa (Gen AI) è una tecnologia rivoluzionaria”, commenta Ana Paula Assis, Chair & General Manager of Europe, the Middle East, and Africa, IBM. “Cambierà tutto: il modo di operare, il modo di interfacciarsi con i clienti… La Gen AI si sta rapidamente diffondendo nella regione EMEA, che comprende sette dei Paesi più innovativi al mondo. Questo aspetto dà alla regione la possibilità di giocare un ruolo da protagonista nel campo dell’innovazione “responsabile””.

Si sa ormai quanti benefici e quanti altrettanti rischi porta l’AI e l’EU AI Act rappresenta un catalizzatore per aziende e organizzazioni che vogliono implementare e sfruttare appieno, e in modo etico, l’Intelligenza Artificiale. Per questo è fondamentale affidarsi a player del calibro di IBM che, con la sua tecnologia, da anni offre strumenti di data governance e AI come IBM watsonx.

Adesso, con l’approvazione dell’EU AI Act, IBM è pronta a portare il suo contributo alle aziende con watsonx.governance.