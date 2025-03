EuroHPC Summit: confermata la presenza di E4 Computer Engineering

Come si evolverà l’HPC nel prossimo futuro? Si cercherà di rispondere a questa domanda durante EuroHPC Summit 2025, l’appuntamento annuale, che riunisce i principali attori europei del settore supercomputing e E4 Computer Engineering, azienda italiana operante nel settore delle soluzioni hardware e software ad altissimo contenuto tecnologico per l’Intelligenza Artificiale, l’High-Performance Computing (HPC), il Quantum Computing (QC), il Cloud Computing e la Data Analytics, presenzierà anche quest’anno all’evento per supportare la via europea al supercalcolo.

E4 è membro di rilievo di EuroHPC Summit 2025

EuroHPC Summit si terrà quest’anno in Polonia, a Cracovia, dal 18 al 20 marzo e rappresenta un momento fondamentale di condivisione e confronto sugli ultimi sviluppi tecnologici, nonché occasione per sviluppare sinergie e definire le priorità del futuro del supercalcolo europeo.

E4 prenderà parte all’evento anche in qualità di membro di rilievo – l’azienda è recentemente entrata nello steering Board e Daniele Gregori ne è stato nominato segretario – della European Technology Platform for High Performance Computing (ETP4HPC), che a EuroHPC Summit 2025 presenterà la propria European Strategic Research Agenda 6 (SRA6), che riflette lo stato dell’ecosistema europeo di calcolo avanzato, abbracciando il calcolo ad alte prestazioni e le aree a questo associate, come l’intelligenza artificiale e le interazioni con il calcolo quantistico.

Dichiarazioni

“In questo momento storico il ruolo di ETP4HPC, che mira a creare una catena del valore della tecnologia HPC europea competitiva a livello globale, emerge con particolare forza. La comunità europea del supercalcolo è chiamata oggi a guidare un’innovazione che sia capace di sfruttare il potere di trasformazione dell’HPC per accrescere la competitività delle nostre imprese e della nostra ricerca scientifica, ampliandone l’accesso alle PMI e promuovendo la collaborazione internazionale. Crediamo che quella che sta per aprirsi a Cracovia sarà un’edizione di EuroHPC Summit ricca di spunti e di fondamentale importanza per definire le strategie di sviluppo futuro dell’HPC nel nostro continente. Per questo vogliamo esserci e portare il nostro contributo”, ha dichiarato Daniele Gregori, CSO E4 Computer Engineering.