Expert.ai e Microsoft Italia insieme per accelerare l’adozione dell’architettura agentica

Expert.ai e Microsoft Italia avviano una collaborazione strategica volta ad accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali più critici e complessi. Grazie alla disponibilità delle soluzioni di EidenAI Suite di Expert.ai su Microsoft Azure Marketplace le organizzazioni italiane e internazionali possono fare affidamento su tecnologie validate e integrate nell’ecosistema Microsoft Azure per portare l’AI in produzione in modo più rapido, governabile e scalabile.

La collaborazione nasce con un obiettivo preciso: aiutare le imprese a superare la logica della sperimentazione e ad adottare l’AI come leva concreta di trasformazione operativa. In questo contesto, Microsoft Azure rappresenta la piattaforma di riferimento su cui abilitare un approccio enterprise all’AI, capace di integrare modelli, dati, conoscenza e automazione all’interno di flussi di lavoro complessi, mantenendo controllo, trasparenza e affidabilità.

Le soluzioni enterprise-grade di Expert.ai, basate su un approccio neuro-symbolic, consentono di combinare la flessibilità dell’AI generativa con la precisione della conoscenza strutturata e delle regole di business. All’interno dell’ecosistema Microsoft Azure, questo si traduce in una capacità concreta di accompagnare l’intero ciclo del valore dell’AI: dall’acquisizione e comprensione dei dati, alla costruzione della conoscenza, dall’orchestrazione dei modelli AI all’attivazione di decisioni e processi affidabili, spiegabili e auditabili.

”Siamo felici del percorso di innovazione di Expert.ai e dell’ingresso delle soluzioni di AI nell’ecosistema Microsoft Azure. Questa collaborazione risponde a un’esigenza sempre più centrale per le imprese italiane: portare l’intelligenza artificiale dalla sperimentazione al suo utilizzo diffuso, in modo sicuro e governabile. Insieme alle soluzioni e all’esperienza di Expert.ai accompagneremo le organizzazioni del nostro Paese a far leva sull’AI per continuare a crescere e innovare”, ha dichiarato Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia.

“Le organizzazioni che vinceranno non saranno quelle che hanno sperimentato l’AI, ma quelle che l’hanno messa in produzione — in modo affidabile, governabile e su scala. Con Microsoft, stiamo abbattendo l’ultimo ostacolo: la distanza tra il potenziale dell’AI e il valore reale che può generare ogni giorno, dentro i processi che contano davvero. Il nostro approccio neuro-symbolic è ciò che rende questo possibile: combinare modelli generativi e conoscenza strutturata significa costruire un’AI che non solo risponde, ma ragiona, spiega e può essere auditata — e in contesto enterprise, questa è la condizione abilitante. Portare EidenAI su Azure è la materializzazione di una visione che Expert.ai condivide con Microsoft: l’AI non come tecnologia isolata, ma come infrastruttura cognitiva integrata nel modo in cui le persone lavorano e le imprese decidono”, ha dichiarato Dario Pardi, Presidente e Amministratore Delegato di Expert.ai.