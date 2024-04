Experta Compliance&ESG aiuta nell’inquadramento delle tematiche ESG

Il tema della sostenibilità ambientale diventa sempre più urgente da rispettare per le aziende di ogni settore. E, per supportare i professionisti legali e fiscali e le imprese nell’affrontare le sfide ESG, della sostenibilità e della conformità normativa, in un contesto normativo in continua evoluzione, Wolters Kluwer Legal & Regulatory Italia – leader nei servizi di informazione, software e formazione per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione – ha creato Experta Compliance&ESG, uno strumento innovativo per gestire gli adempimenti ed essere compliance in materia di ESG, anticorruzione, antiriciclaggio e responsabilità 231.

Una soluzione studiata da Wolters Kluwer Legal & Regulatory per rispondere alla crescente esigenza di aziende e professionisti di strumenti informativi e operativi che permettano l’inquadramento completo delle tematiche ESG per essere conformi alla normativa europea di settore.

Secondo la Ricerca Future Ready Lawyer 2023 di Wolters Kluwer, il 50% degli avvocati si aspetta una crescita della domanda di consulenza su temi ESG e oltre il 60% degli studi legali e dei legal counsel ritiene di non avere una preparazione sufficiente in ambito ESG. Dati confermati anche per i dottori commercialisti: secondo il Play Sustainability 2022, il programma di Nomisma e della Fondazione Nazionale di ricerca dei commercialisti, il 44% ritiene strategico per il proprio «futuro» presidiare l’ambito ESG e il 94% reputa necessaria una formazione di categoria in tema di sostenibilità.

Experta Compliance&ESG si aggiunge all’ecosistema “One”

Experta Compliance&ESG è stata sviluppata con il supporto di BDO Italia, network internazionale di società indipendenti che offre servizi di consulenza professionale alle imprese in area ESG. Grazie al contributo dei migliori esperti in materia, la soluzione permette di adeguarsi alla normativa relativa alla CSRD e rispettare le indicazioni della Tassonomia UE; rendicontare le performance dell’organizzazione e dei suoi partner in termini di sostenibilità; redigere e aggiornare i piani anticorruzione; adeguare lo Studio professionale agli obblighi antiriciclaggio previsti dalla legge; redigere e aggiornare i modelli 231; fornire assistenza legale ad Aziende e Enti in caso di responsabilità amministrativa o da reato.

Experta Compliance&ESG fa parte dell’ecosistema One, la piattaforma digitale di ricerca intelligente che consente di semplificare le diverse attività in un’ottica di maggiore produttività ed efficienza. La piattaforma One comprende anche One LEGALE, per avvocati, notai, Corporate Legal Department; One FISCALE, dedicato agli studi fiscali e aziende; One LAVORO, punto di riferimento per i consulenti del lavoro e HR Manager; One HSE per i professionisti della sicurezza sul lavoro e la tutela dell’ambiente e One PA per la Pubblica Amministrazione.

Dichiarazioni

“Grazie a Experta Compliance&ESG, professionisti e aziende potranno vincere le continue sfide della sostenibilità e della compliance potendo contare sull’informazione, l’aggiornamento, l’approfondimento e la guida operativa di autorevoli esperti”, commenta Antonella Loporchio, Vice President Product and Marketing di Wolters Kluwer Legal & Regulatory Italia.