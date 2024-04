Extreme Connect 2024: si parlerà di AI, Zero Trust e WiFi 7

Gli opinion leader del settore del networking si incontreranno per parlare delle ultime innovazioni alla conferenza annuale di Extreme Networks, Extreme Connect, che si terrà a Omni Fort Worth dal 22 al 25 aprile 2024.

Extreme Connect, che si terrà anche in streaming, sarà caratterizzato da oltre 30 sessioni che presenteranno le caratteristiche uniche del portafoglio prodotti Extreme, tra cui le ultime novità del Wi-Fi 7 e della gestione basata sul cloud con l’AI, e come unificare, automatizzare e proteggere le reti con l’Universal ZTNA e il miglior network Fabric sul mercato.

I partecipanti all’Extreme Connect potranno inoltre ricevere informazioni da alcuni tra i più brillanti esperti di tecnologia, come:

Amanda Crawford, CIO dello Stato del Texas

Eduardo Kassner, Chief Data Officer e GM per Dati & AI di Microsoft

Eric McLaughlin, VP e General Manager del Wireless Solutions Group di Intel

Joachim De Vos, Managing Partner e Co-Chairman di Living Tomorrow e Fondatore di TomorrowLab

Alan Weckel, Co-Fondatore e Technology Analyst di 650 Group

“Il ritmo del cambiamento e i progressi nell’AI, nella connettività e nella sicurezza sono senza precedenti, e siccome le organizzazioni si concentrano sempre più sul valore e sul coinvolgimento dei clienti, la rete continua a essere la pietra angolare per garantire una base sicura, intelligente e moderna per tutte le attività aziendali“, ha dichiarato Monica Kumar, EVP e Chief Marketing Officer di Extreme. “Dalle strutture sanitarie più avanzate del Belgio ai grandi retailer in Amazzonia e alle scuole più remote nel Texas, le soluzioni di rete Extreme migliorano sia l’efficienza sia le esperienze degli utenti. A Extreme Connect, offriremo preziose informazioni su come AI, networking e sicurezza fanno progredire le aziende. La combinazione tra keynote, storie dei clienti e formazione pratica non potrà che migliorare l’ispirazione e le competenze dei partecipanti“.

Le sessioni e i workshop di Extreme Connect 2024

Rafforzare le reti oggi e domani : il viaggio di Extreme nell’AI: dalle implementazioni che ottimizzano le prestazioni e la sicurezza a un’analisi del potenziale di GenAI, la sessione offrirà approfondimenti su come l’AI sta plasmando il panorama del networking.

: il viaggio di Extreme nell’AI: dalle implementazioni che ottimizzano le prestazioni e la sicurezza a un’analisi del potenziale di GenAI, la sessione offrirà approfondimenti su come l’AI sta plasmando il panorama del networking. Sicurezza e AI nelle reti, e consolidamento del settore : mentre il lavoro ibrido assume nuove forme, l’intelligenza artificiale trasforma il networking e il settore vede un ulteriore consolidamento, i clienti devono fare nuove considerazioni. Alan Weckel, cofondatore e analista del 650 Group , parlerà di questi argomenti e dello scenario competitiva e di cosa significa tutto questo per un cliente Extreme.

: mentre il lavoro ibrido assume nuove forme, l’intelligenza artificiale trasforma il networking e il settore vede un ulteriore consolidamento, i clienti devono fare nuove considerazioni. , parlerà di questi argomenti e dello scenario competitiva e di cosa significa tutto questo per un cliente Extreme. Wi-Fi 7: la promessa e la realtà della prossima generazione del Wi-Fi : il Wi-Fi 7 sarà il prossimo significativo salto tecnologico, che promette connessioni più veloci e una minore latenza, anche in ambienti ad altissima densità di traffico.

: il Wi-Fi 7 sarà il prossimo significativo salto tecnologico, che promette connessioni più veloci e una minore latenza, anche in ambienti ad altissima densità di traffico. Le 10 migliori pratiche di sicurezza di rete per l’iniziativa Zero Trust : in questa sessione dell’Extreme Connect, gli esperti esploreranno le best practice e le procedure di cybersecurity, e le tecnologie usate per implementare un’iniziativa Zero Trust che aiuti le organizzazioni a migliorare la loro sicurezza complessiva.

: in questa sessione dell’Extreme Connect, gli esperti esploreranno le best practice e le procedure di cybersecurity, e le tecnologie usate per implementare un’iniziativa Zero Trust che aiuti le organizzazioni a migliorare la loro sicurezza complessiva. Connettività sostenibile per dare forza al futuro: il green networking è una necessità imprescindibile per un futuro digitale. Questa sessione di Extreme Connect approfondirà il modo in cui assicurare la disponibilità delle risorse a lungo termine, ridurre i costi operativi e contribuire a un ecosistema digitale più resiliente e sostenibile.

Per partecipare da remoto

Le presentazioni in programma all’Extreme Connect si terranno il 23 e il 24 aprile, a partire dalle 15 ora italiana su LinkedIn e YouTube.

Il notiziario virtuale, con interviste in diretta dallo show il 23 e 24 aprile, a partire dalle 20:30 ora italiana, su LinedIn e YouTube.