Università Regno Unito: campus più moderni con Extreme Networks

Istituti moderni dalla connettività veloce e sicura è la base delle offerte formative odierne. Seguendo queste tendenze, tre grandi università del Regno Unito – London South Bank University, Leeds Beckett University e Bangor University – hanno scelto le soluzioni di rete Extreme Networks per la sicurezza, la flessibilità e la scalabilità della tecnologia, e l’affidabilità della rete wireless.

Le esigenze delle università del Regno Unito

Le tre università del Regno Unito hanno bisogno di una rete in grado di supportare ogni tipo di applicazione, per poter offrire un’istruzione al passo con i tempi, supportare la tecnologia esistente e quella futura e fornire corsi ibridi on-demand. Oggi le università devono soddisfare le aspettative degli studenti anche per migliorarne la fidelizzazione, e offrire corsi che li preparino alle future carriere basate sulla tecnologia.

(LSBU): ha scelto Extreme per la soluzione di self-onboarding per le residenze universitarie, che consente agli studenti di connettere senza problemi i propri dispositivi, e accedere facilmente ai servizi e alle piattaforme educative. LSBU usa ExtremeCloud IQ e gli access point Wi-Fi Extreme per fornire connettività ad alta velocità e centralizzare la gestione della rete, e assicurare che gli studenti possano accedere alle risorse online, ai corsi e alle comunicazioni ovunque nel campus. Leeds Beckett University (LBU): con la tecnologia Extreme, è passata a una rete Wi-Fi pronta per il Fabric che offre una solida base per il futuro, per una crescita a lungo termine. La nuova rete offre la sicurezza, la scalabilità e la larghezza di banda necessarie per supportare la crescita del numero degli studenti e i programmi che si basano in gran parte su risorse online e tecnologie emergenti come AR/VR. Il Fabric semplifica inoltre la gestione della rete per il team IT, che in questo modo riesce a monitorare facilmente l’attività della rete e scalare i servizi per gli studenti.

(LBU): con la tecnologia Extreme, è passata a una rete Wi-Fi pronta per il Fabric che offre una solida base per il futuro, per una crescita a lungo termine. La nuova rete offre la sicurezza, la scalabilità e la larghezza di banda necessarie per supportare la crescita del numero degli studenti e i programmi che si basano in gran parte su risorse online e tecnologie emergenti come AR/VR. Il Fabric semplifica inoltre la gestione della rete per il team IT, che in questo modo riesce a monitorare facilmente l’attività della rete e scalare i servizi per gli studenti. Bangor University: la terza università del Regno Unito ha migliorato la rete Wi-Fi nel campus in Galles con gli access point Extreme, per scalare e proteggere la connettività ad alta larghezza di banda. La nuova rete fornisce prestazioni affidabili per l’intera popolazione studentesca e garantisce che non ci siano interruzioni durante l’accesso a corsi e servizi. Inoltre, gestisce facilmente il carico crescente di contenuti multimediali, e consente agli studenti di accedervi senza ritardi da qualsiasi punto del campus.

Dichiarazioni

Markus Nispel, Chief Technology Officer EMEA di Extreme Networks, ha commentato: “Un campus universitario è un microcosmo di ogni settore, e spesso è uno dei primi ad adottare nuove tecnologie, dispositivi e applicazioni. Nelle università c’è di tutto, dagli edifici intelligenti ai laboratori complessi e alle grandi sedi, fino ai servizi di emergenza, agli spazi commerciali e ai servizi di ospitalità e ristorazione. La rete è al centro di tutto questo. Le soluzioni di Extreme scelte dalla università del Regno Unito offrono a studenti e personale un’esperienza moderna, supportata da corsi all’avanguardia che preparano gli studenti alle loro future carriere, e in qualche caso possono persino essere la misura decisiva per la scelta della scuola“.