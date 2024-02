FINIX e expert.ai insieme per la diffusione delle soluzioni di Intelligenza Artificiale

L’intelligenza artificiale e il Natural Language Processing stanno avendo un grande successo nel mercato italiano. Aziende e Pubblica Amministrazione vogliono ricorrere all’uso di queste tecnologie per gestire e sfruttare al meglio enormi quantità di dati. Proprio per aiutare queste realtà nasce la partnership tra FINIX Technology Solutions, società italiana di servizi IT specializzata in migrazione al Cloud e adozione dell’intelligenza artificiale, e expert.ai, specialista nel mercato dell’intelligenza artificiale per la comprensione del linguaggio naturale.

La partnership inaugura il nuovo percorso di crescita di FINIX, focalizzato su intelligenza artificiale e Cloud, anticipato dall’ingresso di GUM Group e Time and Life nell’azionariato della società con il 90% delle quote, che mira a fare della società un punto di riferimento per la digital trasformation nel nostro Paese.

I ruoli di FINIX e expert.ai

Nell’ambito dell’accordo, FINIX metterà in campo la propria offerta di consulenza e accompagnamento personalizzato, mentre per expert.ai ci sarà l’opportunità di raggiungere con le proprie soluzioni una platea ancora più ampia di aziende di ogni dimensione e di interlocutori della Pubblica Amministrazione. Infatti, coerentemente con la strategia di expert.ai per lo sviluppo del canale indiretto, la collaborazione fra le due società punta ad aumentare le opportunità di business, incrementando le iniziative utili a presentare i vantaggi dell’IA nei processi di innovazione e trasformazione digitale, a partire proprio dal settore Pubblico, centrale e locale, e a supporto della sanità digitale.

FINIX può inoltre contare sull’eccellenza dei prodotti, delle soluzioni e dei servizi di consulenza per le aziende di Fujitsu – la principale società giapponese di ICT – di cui è rappresentante esclusivo per l’Italia. In questo contesto, la collaborazione tra FINIX ed epert.ai trova ragion d’essere nella complementarità dell’offerta, esaltando le specificità reciproche delle due aziende per accelerare l’adozione di soluzioni di natural language processing (NLP) sul mercato italiano.

Grazie a un approccio tecnologico unico e a una profonda esperienza maturata in tutti i principali settori di mercato, expert.ai offre soluzioni per rendere semplice e puntuale l’accesso a tutte le informazioni rilevanti presenti in documenti, report, e-mail, messaggi di chat, articoli scientifici, moduli e qualsiasi altro tipo di dati o testi non strutturati per sfruttarne tutto il valore, in modo automatico, facilmente scalabile e con grande rapidità e precisione.

Dichiarazioni

“L’accordo con expert.ai è il primo passo di un nuovo corso, che prevede nuove partnership con realtà di altissimo livello e la costante valorizzazione delle soluzioni Fujitsu, pensate ad hoc per l’Italia e sempre più orientate verso l’IA e le sue potenzialità, per fare di FINIX un vero e proprio punto di riferimento nel percorso di trasformazione digitale di organizzazioni e Pubblica Amministrazione del nostro Paese”, ha commentato Danilo Rivalta, Amministratore Delegato di FINIX Technology Solutions. “Le soluzioni di expert.ai saranno fondamentali per raggiungere questo traguardo: integrate all’interno della nostra FINIX Artificial Intelligence Suite (FAIS), estenderanno ancor più il nostro portfolio per offrire al mercato prodotti e tecnologie innovative, in una logica di adozione sempre più rapida ed efficace”.