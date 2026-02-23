FINIX Technology Solution sempre più focalizzata su architetture ad altissime prestazioni

FINIX Technology Solutions annuncia il completamento di una profonda evoluzione strategica, presentandosi oggi al mercato come una boutique tecnologica d’eccellenza, focalizzata sulla progettazione di architetture per Data Center ad alte prestazioni, mettendo a frutto know-how, competenze verticali e capacità progettuale costruite nel tempo.

“Oggi FINIX Technology Solutions non è solo un fornitore, ma un architetto dell’innovazione,” ha dichiarato Danilo Rivalta, Presidente di FINIX Technology Solutions. “Il nostro ingresso nell’ecosistema di Supermicro in qualità di reseller avvalora la trasformazione del nostro modello di business. I nostri clienti potranno contare su soluzioni per Data Center personalizzate e scalabili, con un ROI più elevato e tempi di implementazione più rapidi, acquisendo la potenza necessaria per trasformare l’Intelligenza Artificiale in un asset strategico per il proprio business.”

Grazie a questa collaborazione, FINIX Technology Solutions e Supermicro mettono a fattor comune oltre 50 anni di esperienza combinata per offrire al mercato italiano tecnologie avanzate dedicate a Data Center intelligenti, ad alte prestazioni e sostenibili. L’obiettivo è supportare le aziende nella costruzione di un futuro più efficiente e competitivo, generando al contempo valore di business concreto.

Il nuovo posizionamento di FINIX Technology Solutions è il risultato di un percorso di trasformazione progressiva. Valorizzando un patrimonio solido di competenze nel settore IT, l’azienda ha rinnovato il proprio modello di business dimostrando una capacità costante di evoluzione e adattamento anche nei momenti di maggiore complessità del mercato. Oggi, FINIX Technology Solutions mette a frutto il proprio know-how per realizzare infrastrutture su misura, pensate specificatamente per supportare carichi di lavoro complessi e applicazioni avanzate legate all’Intelligenza Artificiale, garantendo soluzioni efficienti, scalabili e pronte a sostenere l’evoluzione del business.

In questo scenario di rinnovamento, l’accordo strategico con Supermicro — specialista globale nelle infrastrutture server e storage ad alte prestazioni, con soluzioni ottimizzate per GPU — rappresenta l’asset tecnologico fondamentale che permette a FINIX Technology Solutions di tradurre la propria visione progettuale in soluzioni concrete e scalabili.

Dall’unione tra l’esperienza di FINIX Technology Solutions nella progettazione di infrastrutture IT — dai Data Center tradizionali all’edge computing — e il modello flessibile Build-To-Order (BTO) condiviso dalle due organizzazioni, nascono soluzioni di supercalcolo straordinariamente potenti e completamente personalizzate. Queste architetture scalabili sono progettate per rispondere in modo puntuale alle esigenze dei clienti enterprise, garantendo sistemi efficienti e pronti a evolvere con le necessità operative e strategiche delle aziende.

La sinergia tra le due realtà abilita inoltre infrastrutture su misura per molteplici scenari applicativi: dal manufacturing alla manutenzione predittiva, dal marketing intelligente alla sanità digitale, fino alla creazione di AI Factory, vere e proprie “fabbriche digitali” dedicate allo sviluppo e alla gestione di soluzioni avanzate di Intelligenza Artificiale.

Supermicro, tra i principali produttori mondiali di server ad alte prestazioni, sistemi di storage, networking e infrastrutture IT, e riconosciuta come una delle aziende più innovative nel settore delle infrastrutture per Data Center, offre un portfolio completo di sistemi ottimizzati per GPU. Le sue soluzioni sono progettate per gestire le esigenze più complesse e supportare applicazioni quali Intelligenza Artificiale, deep learning, data science, analisi avanzata, grafica professionale e carichi di lavoro HPC ad altissime prestazioni, garantendo scalabilità, efficienza e prestazioni di livello superiore anche nei contesti più esigenti.

Nell’era in cui l’Intelligenza Artificiale ridefinisce la domanda di potenza di calcolo, il Data Center torna a essere il cuore strategico dell’impresa. La capacità di adottare rapidamente nuove tecnologie rappresenta oggi un fattore determinante di vantaggio competitivo e richiede infrastrutture solide, competenze specialistiche e una visione orientata al futuro.