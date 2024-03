Forum One FISCALE: è tutto pronto per la tredicesima edizione

È iniziato il conto alla rovescia per l’appuntamento di mercoledì 20 marzo dalle ore 14:30 alle ore 18:30 in live streaming con il XIII Forum One FISCALE su “L’attuazione della delega fiscale in materia di operazioni straordinarie e accertamento”, organizzato da Wolters Kluwer.

La XIII edizione del Forum One FISCALE rappresenta un’occasione di confronto e approfondimento sull’attuazione dei numerosi decreti della legge delega in materia fiscale: a quelli già approvati in via definitiva si aggiungono gli schemi di decreti inviati all’esame del Parlamento e quelli dei quali è stata annunciata la presentazione al Consiglio dei ministri.

Tra i decreti già approvati, Forum One FISCALE porrà particolare attenzione a quelli riguardanti il procedimento accertativo e l’adempimento collaborativo; mentre tra i decreti in esame l’appuntamento si concentrerà sull’imminente riforma della fiscalità delle operazioni societarie di carattere straordinario.

Gli interventi in programma

Dopo i saluti e l’avvio dei lavori da parte di Wolters Kluwer, il Forum si aprirà con il tavolo istituzionale “I decreti attuativi della legge delega per la Riforma fiscale: tra presente e futuro” con gli interventi di Maurizio Leo, Viceministro dell’Economia e delle Finanze; Elbano de Nuccio, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Luigi Vinciguerra, Generale di Brigata Capo del III Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza.

Seguiranno due tavoli tecnici su “La riforma della fiscalità delle operazioni straordinarie” e “I decreti attuativi sui nuovi accertamenti e i principali istituti per prevenirli: adempimento collaborativo e concordato preventivo” moderati rispettivamente dal Professor Gianfranco Ferranti, Direttore scientifico delle riviste “Corriere Tributario” e “il fisco” e Docente della Scuola nazionale dell’amministrazione, e dall’Avvocato Antonio Tomassini di DLA Piper e Membro del Professional Board One FISCALE

XIII Forum One FISCALE: link di partecipazione e programma

Per iscriverti al XIII Forum One Fiscale accedere al seguente link.

14:30 Saluti di benvenuto a cura di Wolters Kluwer

14:40 Apertura dei lavori

Gianfranco Ferranti, Docente della Scuola nazionale dell’amministrazione, Avvocato, Direttore scientifico delle riviste “Il Corriere Tributario e “il fisco”

Tavolo istituzionale – I decreti attuativi della legge delega per la riforma fiscale: tra presente e futuro

Maurizio Leo, Viceministro dell’Economia e delle Finanze

Luigi Vinciguerra, Generale di Brigata – Capo del III Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza

Elbano de Nuccio, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

15:30 1° Tavolo tecnico – La riforma della fiscalità delle operazioni straordinarie Modera: Gianfranco Ferranti

Le nuove opportunità: una visione d’insieme – Ivan Vacca, Direttore Onorario Assonime, Avvocato

L’utilizzo e la circolazione delle perdite – Gianfranco Ferranti, Docente della Scuola nazionale dell’amministrazione, Avvocato

I conferimenti di partecipazioni – Luca Miele, Dottore commercialista, Of Counsel di Studio tributario e societario Deloitte

La scissione mediante scorporo e la liquidazione – Eugenio della Valle, Professore Ordinario di diritto tributario presso La Sapienza Università di Roma

La disciplina dei riallineamenti dei valori fiscali e contabili – Pierpaolo Lipardi, Dirigente Assonime

17:00 2° Tavolo tecnico – I decreti attuativi sui nuovi accertamenti e i principali istituti per prevenirli: adempimento collaborativo e concordato preventivo

Modera: Antonio Tomassini, DLA Piper, Membro del Professional Board One FISCALE

Il nuovo procedimento di accertamento – Alberto Marcheselli, Professore di Giustizia tributaria e diritti fondamentali all’Università di Genova, Avvocato

L’accertamento: le novità contenute nel decreto – Giuseppe Melis, Professore ordinario di Diritto tributario presso l’Università Luiss “Guido Carli” di Roma, Avvocato e Dottore Commercialista

Il concordato preventivo biennale – Claudio Carpentieri, Responsabile Dipartimento politiche fiscali e societarie CNA, Membro del Professional Board One FISCALE

Antonio Zappi, Integré Spa-Stp, Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

L’adempimento collaborativo – Andrea Giovanardi, Professore ordinario di Diritto tributario, Università di Trento, Avvocato e Dottore commercialista