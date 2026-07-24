HWG Sababa riconosciuta da IDC

HWG Sababa, azienda italiana specializzata in cybersecurity che fornisce servizi gestiti, soluzioni strategiche e consulenza, è stata riconosciuta come “Major Player” nell’IDC MarketScape: Worldwide MDR Service for Midmarket 2026 Vendor Assessment (Doc. n. US52992326, luglio 2026), una valutazione indipendente dei fornitori di tecnologia e servizi che analizza le capacità, le strategie e il posizionamento competitivo dei provider all’interno di specifici mercati tecnologici

L’IDC MarketScape offre un quadro strutturato per il confronto tra i prodotti, i servizi, le capacità operative e le strategie dei fornitori, aiutando le organizzazioni ad acquisire una visione completa dei punti di forza e degli elementi di differenziazione dei principali fornitori del mercato. Nel contesto della metodologia IDC, il segmento midmarket comprende le organizzazioni con un massimo di 2.000 dipendenti.

Secondo IDC il posizionamento di HWG Sababa come “Major Player” nell’IDC MarketScape 2026, tra i 20 fornitori di MDR valutati, conferma il percorso di crescita dell’azienda e il valore del suo approccio alla sicurezza informatica, che combina competenze specialistiche, esperienza nel campo dei Security Operations Center (SOC) e lo sviluppo di tecnologie proprietarie.

Secondo l’IDC MarketScape, “Le organizzazioni operanti nei settori delle infrastrutture critiche, dell’energia, della difesa o dell’industria, in particolare quelle che operano in ambienti IT e OT convergenti nei mercati europei o mediorientali, alla ricerca di un partner per la sicurezza gestita con una profonda competenza settoriale e capacità specializzate di rilevamento e risposta OT, dovrebbero valutare l’offerta HyperSOC™ MDR di HWG Sababa.”

In un contesto caratterizzato dalla continua evoluzione delle tecniche di attacco, dalla crescente complessità degli ambienti IT e dalla sempre maggiore convergenza tra sistemi IT e OT, i servizi di Managed Detection and Response (MDR) sono diventati una componente sempre più fondamentale delle strategie aziendali di sicurezza informatica. Attraverso il suo servizio HyperSOC MDR, HWG Sababa aiuta le organizzazioni a individuare, analizzare e rispondere agli incidenti di sicurezza, fornendo capacità operative 24 ore su 24, 7 giorni su 7, grazie a un modello di Security Operations Center (SOC) multiregionale.

Un ulteriore fattore di differenziazione è PULSE, la piattaforma proprietaria dell’azienda, frutto di oltre quindici anni di esperienza pratica nel campo della sicurezza informatica. La piattaforma integra una base di conoscenze che comprende casi d’uso, playbook, regole di rilevamento e integrazioni tecnologiche validate sul campo, consentendo a HWG Sababa di fornire servizi MDR flessibili e su misura per gli ambienti tecnologici dei clienti.

“Riteniamo che essere riconosciuti come “Major Player” nell’IDC MarketScape 2026 rappresenti un importante riconoscimento del percorso di crescita che abbiamo intrapreso e della capacità del nostro team di tradurre esperienza operativa, competenze specialistiche e innovazione tecnologica in servizi di sicurezza informatica tangibili e misurabili per i nostri clienti. La sicurezza degli ambienti industriali, l’intelligence sulle minacce e l’evoluzione delle funzionalità di HyperSOC™ attraverso l’automazione e l’intelligenza artificiale sono aree strategiche in cui continueremo a investire, aiutando le organizzazioni ad affrontare un panorama di minacce sempre più complesso”, ha affermato Alessio Aceti, CEO di HWG Sababa.

Sulla scia di questo riconoscimento, HWG Sababa continuerà ad ampliare le proprie competenze in materia di MDR, a rafforzare la sicurezza OT attraverso l’ulteriore sviluppo di OT HyperSOC™, a consolidare la propria esperienza nei settori della difesa, dello spazio e della cyber threat intelligence, e a promuovere un’applicazione responsabile dell’intelligenza artificiale alle operazioni di sicurezza informatica, continuando al contempo a porre le competenze dei propri analisti e la qualità dei propri servizi al centro della propria strategia.