I possessori di queste criptovalute possono vincere nel 2024

Il mercato delle criptovalute ha recentemente vissuto un periodo di relativa calma, innescando dibattiti sulla traiettoria futura di Bitcoin e altcoin. Nonostante ciò, gli analisti di mercato rimangono ottimisti riguardo al potenziale di un mercato rialzista, sostenuto da afflussi significativi nelle stablecoin e da altri fattori. Il settore delle stablecoin, in particolare, ha visto una robusta ripresa, con asset come USDT e USDC che hanno aggiunto oltre 9 miliardi di dollari alla loro capitalizzazione di mercato dall’ottobre 2023, portando il totale a 133 miliardi di dollari. Questa ripresa è vista come un forte indicatore di rinnovata fiducia degli investitori e un precursore di una tendenza rialzista nel più ampio mercato delle criptovalute. Gli analisti indicano l’espansione del “ponte” tra la finanza tradizionale e l’industria delle criptovalute, facilitata dalle stablecoin, come fattore chiave di questo ottimismo.

Questi sviluppi sottolineano un sentimento più ampio secondo cui, nonostante le incertezze a breve termine, le prospettive a lungo termine per il mercato delle criptovalute rimangono positive. Tenendo conto di ciò, abbiamo preparato un elenco delle altcoin più promettenti che potrebbero sovraperformare il mercato nelle prossime settimane, mesi o anni. Alcuni apportano innovazioni uniche nel settore, altri hanno semplicemente fondamentali solidi, quindi assicurati di leggere attentamente per scegliere i tuoi possibili vincitori.

I possessori di queste criptovalute potranno vincere nel 2024

ScapesMania: progetto promettente con una forte vendita al pubblico e presenza sui social media, che offre ai primi investitori sconti significativi.

Ottimismo (OP): preparazione per un significativo rilascio di token, con l’obiettivo di premiare gli investitori gestendo l’impatto sul mercato.

Polkadot (DOT): rileva un aumento dell’attività degli utenti e delle entrate della rete, indicando un crescente interesse nonostante le fluttuazioni dei prezzi.

Arbitrum (ARB): lancio di un ampio programma di incentivi per favorire la crescita dell’ecosistema, bilanciando lo sviluppo con l’offerta di token.

Mantle (MNT): Dimostra elevate capacità di throughput, evidenziandone l’efficienza e il potenziale nel panorama Layer 2.

Ondo (ONDO): si espande nell’Asia del Pacifico, registrando un aumento del valore dei token e del volume degli scambi, indicando un’accoglienza positiva da parte del mercato.

Ottimismo (OP): un rilascio di token strategico e le sue implicazioni sul mercato

Optimism (OP) sbloccherà token OP per un valore di 81 milioni di dollari, una mossa volta a premiare gli investitori del progetto e i principali contributori. Questa versione rappresenta circa il 2,5% dell’offerta circolante, aggiungendo oltre 24 milioni di token Optimism (OP) al mercato. Tali sblocchi di token sono comuni nei progetti crittografici per prevenire la destabilizzazione del mercato da parte dei primi investitori che scaricano token in massa. Tuttavia, spesso fanno temere un potenziale calo dei prezzi a causa dell’aumento dell’offerta

Il token viene scambiato a circa 3 dollari, registrando un leggero calo di oltre il 2% nell’ultima settimana. Questo movimento dei prezzi riflette il sentiment del mercato in previsione dello sblocco. La capitalizzazione di mercato di Optimism (OP) è pari a circa 2,9 miliardi di dollari, indicando una posizione significativa nell’ecosistema crittografico.

Lo sblocco potrebbe introdurre volatilità a breve termine poiché il mercato assorbe la nuova offerta. Tuttavia, i recenti aggiornamenti di Optimism (OP) e la distribuzione di token da 30 milioni di dollari per premiare i contributori evidenziano l’impegno del progetto per lo sviluppo dell’ecosistema. Sebbene la reazione immediata del mercato possa tendere alla cautela, le prospettive a lungo termine rimangono ottimistiche, dati i continui miglioramenti del progetto e la gestione strategica dei token.

Polkadot (DOT): aumento dell’attività degli utenti e relativo impatto sul mercato

Polkadot (DOT) ha assistito a un aumento significativo dell’attività degli utenti nel quarto trimestre del 2023, con un notevole aumento delle entrate della rete. Questo aumento della domanda e il picco del 94% degli indirizzi attivi giornalieri sottolineano il crescente interesse per l’ecosistema Polkadot (DOT). La Relay Chain della rete ha registrato un aumento del 116% di nuovi indirizzi, indicando una solida espansione della sua base di utenti.

Nonostante l’attività positiva della rete, il prezzo di Polkadot (DOT) ha registrato un calo del 18% nell’ultimo mese. Questo calo ha portato ad una diminuzione dell’Open Interest dei Futures, suggerendo che i trader stanno uscendo dalle posizioni senza aprirne di nuove.

La discrepanza tra la crescita della rete e l’andamento dei prezzi presenta uno scenario complesso. Mentre l’aumento dell’attività degli utenti e dei ricavi della rete indica una solida base fondamentale, la reazione dei prezzi del mercato suggerisce un sentimento cauto tra gli investitori. Il futuro di Polkadot (DOT) dipende dal mantenimento dello slancio di crescita degli utenti e dalla sua traduzione in un apprezzamento sostenuto dei prezzi.

Arbitrum (ARB): navigare tra programmi di incentivi e dinamiche di mercato

Arbitrum (ARB) prevede di erogare token Arbitrum (ARB) per un valore di quasi 90 milioni di dollari attraverso un programma di incentivi a lungo termine, con l’obiettivo di stimolare lo sviluppo e l’adozione da parte degli utenti. Questa mossa strategica fa parte degli sforzi di Arbitrum (ARB) per migliorare il proprio ecosistema e supportare gli sviluppatori Web3.

L’iniziativa di erogare ingenti incentivi avrà probabilmente un impatto sfumato sulle dinamiche del mercato.

Il programma di incentivi potrebbe guidare in modo significativo lo sviluppo e il coinvolgimento degli utenti, elevando potenzialmente la posizione di Arbitrum (ARB) nello spazio Layer 2. Tuttavia, l’introduzione di una grande offerta di token sul mercato potrebbe anche porre sfide al mantenimento della stabilità dei prezzi. L’equilibrio tra la promozione della crescita dell’ecosistema e la gestione dell’economia dei token sarà cruciale per la traiettoria futura di Arbitrum (ARB).

Mantle (MNT): risultati in termini di throughput e sforzi di espansione

Mantle (MNT) ha dimostrato capacità di throughput impressionanti, raggiungendo un picco di 200 transazioni al secondo (TPS) in un contesto di aumento dell’attività di iscrizione. Questa prestazione non solo dimostra l’abilità tecnica di Mantle (MNT), ma anche la sua capacità di gestire attività significative sulla catena senza tempi di inattività.

L’attenzione sui recenti sviluppi di Mantle (MNT) si è concentrata più sulle sue pietre miliari tecnologiche piuttosto che sui suoi parametri di trading. La capacità della rete di gestire un’impennata delle transazioni, raggiungendo un picco tre volte superiore al record precedente, mostra il suo potenziale nel supportare in modo efficiente un’ampia gamma di applicazioni e servizi decentralizzati.

La capacità di Mantle (MNT) di sostenere velocità di throughput elevate lo posiziona favorevolmente nel panorama Layer 2. Tuttavia, la domanda fluttuante determinata dalle iscrizioni rappresenta una sfida nel mantenere prestazioni di rete costanti. Il successo futuro di Mantle (MNT) dipenderà dalla sua adattabilità alle diverse attività sulla catena e dai suoi continui progressi tecnologici.

Ondo (ONDO): espansione strategica e dinamica dei prezzi

Ondo (ONDO) si sta espandendo nell’Asia del Pacifico, sfruttando il crescente interesse della regione per le risorse digitali. Questa mossa strategica è accompagnata da un aumento settimanale del 60% del valore del token Ondo (ONDO), indicando un’accoglienza positiva da parte del mercato ai suoi piani di espansione.

Nonostante il recente rialzo, Ondo (ONDO) ha registrato un calo del 4,76%, scambiando a 0,256$. Tuttavia, il suo volume di scambi è aumentato del 42,83% arrivando a 201,53 milioni di dollari, riflettendo una maggiore attività di mercato.

L’espansione di Ondo (ONDO) nell’Asia del Pacifico rappresenta una significativa opportunità di crescita, rafforzando potenzialmente la sua presenza sul mercato e attirando nuovi investitori. Tuttavia, affrontare le complessità del mercato APAC e mantenere lo slancio del valore del token rappresenteranno sfide cruciali. L’equilibrio tra espansione strategica e dinamiche di mercato plasmerà il futuro di Ondo (ONDO) nel panorama della finanza on-chain.

Conclusione

Lo stato attuale del mercato delle criptovalute e i movimenti strategici al suo interno suggeriscono un orizzonte promettente per i detentori di specifiche criptovalute nel 2024. L’ottimismo deriva da una combinazione di fattori, tra cui la significativa ripresa nel settore delle stablecoin, l’impatto previsto dell’halving di Bitcoin e il successo del lancio degli ETF Bitcoin.

Questi elementi segnalano collettivamente un rafforzamento delle basi per il mercato delle criptovalute, inaugurando potenzialmente una tendenza rialzista. Le criptovalute come Scapesmania sono posizionate per beneficiare di queste dinamiche di mercato. Questo nuovo progetto mostra in particolare il più grande potenziale di rialzo con la sua forte vendita al pubblico , l’hype sui social media e altre caratteristiche impressionanti.

