IA in azienda: le sfide da affrontare

L’IA in azienda è una questione di concretezza. Lo ricorda NetApp attenta a sottolineare come, molti strumenti di intelligenza artificiale presenti oggi sul mercato possono risultare molto utili alle aziende, ma l’IA non è arrivata da un giorno all’altro.

Proprio NetApp ha lavorato per anni per capire come integrare al meglio l’impianto organizzativo necessario per gestire l’IA. Per decenni si è pensato che fosse essenziale “semplificare” la tecnologia. Questo suona bene dal punto di vista del marketing, ma in realtà l’eccessiva semplificazione non è sempre una buona cosa. È necessario trovare l’equilibrio tra la semplificazione della tecnologia e il mantenimento della flessibilità necessaria per le innovazioni, come appunto l’IA.

IA in azienda: una sfida continua

L’IA è complessa, e molte aziende sono state colte di sorpresa dall’enorme integrazione multicloud necessaria per trarre vantaggio dai progetti di IA. NetApp è pioniera nell’infrastruttura dei dati di IA e attualmente consente ai propri clienti di integrare, accedere e gestire l’intero ciclo di vita dei loro dati di IA ovunque.

Le soluzioni storage di NetApp lavorano con le principali piattaforme di machine learning operations (MLOps) utilizzando integrazioni aperte e flessibili attraverso nuove architetture di dati per migliorare scalabilità, sicurezza ed efficienza. Con oltre 300 clienti che eseguono i propri carichi di lavoro AI sui sistemi aziendali, e grazie alle consolidate relazioni di partnership con NVIDIA, Azure, AWS e Google, NetApp lo sa bene.

Fondamentale capire le sfide che comporta l’utilizzo dell’IA nelle aziende

Mettere le persone al primo posto: la responsabilità è importante

Quando si implementa l’IA, è fondamentale considerare l’impatto sulle persone. Piuttosto che “sostituire” i team, è possibile dotarli di nuovi strumenti basati sull’IA che favoriscano più efficacia e una migliore produttività. Nel marketing, per esempio, si è già assistito a notevoli miglioramenti nella comprensione e nell’indirizzamento del pubblico desiderato da parte dell’IA.

Protezione della privacy: gestire con cura

La democratizzazione dell’IA significa che ogni dipendente ha un potere incredibile. Ma cosa succede quando i dati sensibili dei clienti o dei dipendenti finiscono nelle mani sbagliate? Il rischio per le informazioni di identificazione personale (PII) non è mai stato così grande. È necessario rimanere un passo avanti dando priorità alla protezione dei dati nel cloud ibrido. Infatti, gli enti normativi si stanno muovendo rapidamente e le protezioni legali si inaspriranno.

IA amica del pianeta: parliamo di sostenibilità

Man mano che i modelli linguistici dell’IA diventano più sofisticati, la loro potenza di elaborazione e il loro consumo energetico salgono alle stelle. Più IA utilizziamo, maggiore è l’impatto negativo sul pianeta. È quindi giunto il momento di affrontare questo problema urgente. Gartner stima che l’IA possa effettivamente contribuire a ridurre le emissioni di anidride carbonica dal 5% al 15%. È necessario quindi discutere apertamente e dare priorità all’impatto dell’IA sulla sostenibilità, poiché i benefici devono superare i costi ambientali.

IA e IP: la ricetta segreta

L’uso dell’IA in NetApp è un fattore di differenziazione della concorrenza. La maggior parte degli oltre 300 clienti che utilizzano l’IA preferisce mantenere riservate le proprie strategie, ma l’IA è profondamente radicata nelle nostre operation. Lo strumento NetApp Active IQ Digital Advisor utilizza l’apprendimento automatico e l’analisi predittiva. Lo fa per migliorare la qualità, la disponibilità, la sicurezza e la sostenibilità delle soluzioni di storage. Nel marketing, da anni si sfrutta l’apprendimento automatico per comprendere e supportare meglio i clienti. NetApp utilizza inoltre l’intelligenza artificiale generativa per migliorare l’esperienza dei clienti e aumentare l’efficienza del team creativo. I team di ingegneri di NetApp sono all’avanguardia e guidano l’innovazione con l’adozione precoce dell’IA generativa. Di recente NetApp ha anche introdotto le funzionalità ChatGPT in tutta l’azienda, promuovendo la protezione della proprietà intellettuale e incoraggiando la sperimentazione.

L’uso dell’IA in NetApp è all’avanguardia nel settore e l’azienda è entusiasta di aiutare i propri clienti ad accelerare l’innovazione. La trasformazione dell’IA sarà più grande della trasformazione digitale.