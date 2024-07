IBM Cloudability è Leader delle soluzioni CCMO full-stack

Apptio, una società IBM e fornitore di software per la gestione e valorizzazione della spesa tecnologica, ha annunciato che IBM Cloudability è stata nominata Leader da Forrester Research, una delle più influenti società di ricerca indipendente a livello mondiale, in The Forrester Wave: Cloud Cost Management and Optimization, Q3 2024.

Il Forrester Wave ha valutato 12 soluzioni di gestione e ottimizzazione dei costi del cloud in base a 25 criteri. IBM Cloudability ha ottenuto cinque punti, il punteggio più alto, in 20 dei 25 criteri, tra cui il supporto della piattaforma cloud, il monitoraggio, il reporting, le raccomandazioni, la pianificazione e valutazione della capacità, la visione, l’innovazione, la roadmap e l’ecosistema dei partner, e in altri undici criteri.

Le potenzialità di IBM Cloudability

Come si legge nel report, “IBM fornisce la soluzione CCMO full-stack più completa ed è nota per l’acquisizione di due solide soluzioni CCMO: Cloudability e Turbonomic. La combinazione di queste due soluzioni ha il potenziale per creare la soluzione CCMO più profonda e ampia in termini di capacità. La sua forza strategica risiede nell’ambiziosa roadmap in cui prevede di integrare Cloudability e Turbonomic in un unico portale“.

IBM Cloudability consente alle organizzazioni di considerare l’aspetto finanziario rispetto agli investimenti nel cloud, consentendo ai team IT, finanziari e DevOps di ottimizzare velocità, costi e migliorare la qualità delle soluzioni cloud adottate. È stato sviluppato per aiutare le aziende a ottimizzare la spesa relativa al cloud e a tradurre i dati operativi e di costo in indicatori di performance che rivelano il valore aziendale degli investimenti nel cloud.

Dichiarazioni

“Il nostro ritmo di innovazione sta aumentando per soddisfare le crescenti esigenze dei nostri clienti che cercano di massimizzare i loro investimenti nell’intelligenza artificiale e nel cloud. Nel corso degli anni il nostro impegno per l’innovazione ha evidenziato quello che riteniamo essere un chiaro segno distintivo della nostra competitività e leadership”, ha dichiarato Ajay Patel, General Manager, Apptio (una società IBM) e IT Automation. “Con l’acquisizione di Apptio da parte di IBM, abbiamo ampliato in modo significativo la nostra capacità di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti mentre affrontano le crescenti complessità del panorama tecnologico”.