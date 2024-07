Cybersecurity: IBM e Microsoft potenziano la partnership

Gli ambienti informatici si fanno sempre più complessi, così come si fanno più complessi e sofisticati gli attacchi informatici. Per questo motivo le aziende hanno bisogno di rafforzare il perimetro di cybersecurity, con strumenti che siano potenti ma allo stesso tempo semplici da gestire.

IBM e Microsoft consolidano la loro collaborazione in materia di cybersecurity per aiutare i clienti a semplificare e modernizzare le operazioni di sicurezza end-to-end e a gestire e proteggere le identità del cloud ibrido.

Man mano che le organizzazioni adottano il cloud ibrido e l’intelligenza artificiale per promuovere l’innovazione, hanno necessità di capacità di sicurezza avanzate per proteggere i dati più preziosi. Combinando i servizi di cybersecurity leader di settore di IBM Consulting con il portfolio completo di tecnologie di sicurezza Microsoft, le due aziende possono fornire ai clienti gli strumenti e le competenze necessarie per sfruttare la potenza del cloud, proteggere i dati e favorire così la crescita aziendale.

“Per affrontare con successo un panorama digitale in continua evoluzione e sempre più complesso, la sicurezza non può più essere messa in secondo piano, ma deve essere una parte fondamentale delle operazioni di ogni organizzazione”, ha dichiarato Mark Hughes, Global Managing Partner Cybersecurity Services, IBM Consulting. “La nostra collaborazione con Microsoft offre ai clienti un approccio semplificato, efficiente ed economico per proteggere i carichi di lavoro in cloud e gestire efficacemente la proliferazione di minacce che le aziende affrontano costantemente”.

Modernizzare le operazioni di cybersecurity

Il servizio di IBM Threat Detection and Response (TDR) Cloud Native, riunisce Microsoft Sentinel, Microsoft Defender XDR e Microsoft Defender for Cloud con le tecnologie di cybersecurity abilitate dall’intelligenza artificiale che sono alla base del servizio IBM TDR Cloud Native per accelerare il rilevamento e la risposta alle minacce.

Nell’ambito del servizio, il team di analisti della sicurezza di IBM Consulting fornisce il monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, le indagini e la risoluzione automatica degli avvisi di sicurezza negli ambienti cloud ibridi delle aziende. IBM Consulting può anche aiutare i suoi clienti a trasformare le loro operazioni per massimizzare il valore delle soluzioni di sicurezza end-to-end di Microsoft.

Sfruttando l’intera gamma del portfolio di sicurezza Microsoft, il servizio TDR Cloud Native protegge efficacemente gli ambienti cloud Microsoft. A riconoscimento della sua stretta integrazione con la piattaforma Microsoft Security, il servizio ha ottenuto lo status di Microsoft MXDR verified solution.

Gestione e protezione delle identità cloud

L’identità cloud sta diventando una pietra miliare sempre più importante della strategia informatica di qualsiasi organizzazione, benché resa complicata dall’ampia gamma di strumenti, servizi e approcci disponibili. Per aiutare i clienti a destreggiarsi in questo ambiente complesso, IBM Consulting e Microsoft hanno collaborato alla realizzazione di una soluzione completa basata sulle funzionalità fornite dalla suite di strumenti Microsoft Entra e potenziata dalla gamma di automazione, acceleratori e competenze di settore di IBM. La soluzione è progettata per proteggere il percorso in cloud, ottimizzando al contempo l’identity landscape e dei costi associati alla gestione di più strumenti e servizi di identità, con il risultato di un servizio ottimizzato, più economico e sicuro per i clienti.

“Con l’accelerazione della trasformazione digitale in tutti i settori, le organizzazioni necessitano di un approccio completo e unificato alla sicurezza del cloud che protegga l’intera azienda, dal chip al cloud”, ha dichiarato Alym Rayani, VP Security Marketing di Microsoft. “La nostra collaborazione con IBM Consulting rende più facile per i clienti sfruttare in modo sicuro la potenza del cloud e dell’Intelligenza Artificiale per guidare l’innovazione aziendale”.

Cloud e cybersecurity: co-investire nelle competenze

La collaborazione tra IBM Consulting e Microsoft si basa sulla lunga storia di sviluppo e fornitura di soluzioni cloud e di cybersecurity di livello enterprise. IBM Consulting e Microsoft stanno investendo in iniziative congiunte di go-to-market e in programmi di riqualificazione per supportare le nuove offerte e aiutare i clienti a portare la sicurezza in primo piano nei loro percorsi cloud e di Intelligenza Artificiale. Ad esempio, 1300 professionisti della sicurezza di IBM Consulting certificati Microsoft sono stati formati per integrare in modo nativo gli strumenti di sicurezza basati su Microsoft, tra cui la suite e i servizi Microsoft Defender, nel complesso panorama di applicazioni e cloud delle imprese.

La testimonianza di un cliente

Vale, azienda mineraria: “In Vale, il nostro team del centro di cybersecurity orchestra le funzioni di protezione, rilevamento e risposta con il supporto dei partner leader di settore, combinando il meglio della tecnologia di sicurezza Microsoft con i servizi di rilevamento e risposta alle minacce di IBM Consulting in continuo miglioramento”, ha detto Dan Harif, Global CISO, Vale.